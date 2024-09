POL-HN: Tote Frau in Künzelsau, mutmaßliches Tötungsdelikt, Ehemann unter Tatverdacht

Posted in

Tote Frau in Künzelsau, Heilbronn (ots) – Künzelsau: Tote Frau in Wohnung aufgefunden, Ehemann unter Tatverdacht.

Am frühen Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, wurde der Polizei durch den Rettungsdienst ein stark blutender Mann in einer Wohnung in Künzelsau gemeldet.

Die Polizei fand kurze Zeit später in dem Anwesen neben dem verletzten Mann auch dessen bereits tote, 50-jährige Ehefrau.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Kriminalpolizei hat mit Hilfe der Rechtsmedizin die Ermittlungen übernommen.

Ein Tatverdacht richtet sich hierbei gegen den 61-jährigen Ehemann der zunächst zur Behandlung seiner, sich vermutlich selbst zugebrachten Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nachdem sich sein Zustand stabilisierte wurde er am Samstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn, wegen des Vorwurfs des Totschlags beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Zur Klärung der Todesumstände wurde eine Obduktion angeordnet. Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.