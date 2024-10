POL-BI: Familiendrama: Zwei Tote in Detmold und Bielefeld – Mord und Selbstmord?

Familiendrama: Zwei Tote in Detmold und Bielefeld (ots) – FR / Bielefeld / Detmold – Eine Detmolderin wurde am Montag, 30.09.2024, getötet an ihrer Wohnanschrift aufgefunden, nachdem sie einen Tag zuvor vermisst gemeldet wurde. Ihr im dringenden Tatverdacht stehender Ehemann wurde am Montagabend tot in einer Bielefelder Wohnung aufgefunden. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand nahm er sich das Leben.

Am Sonntagabend meldeten Angehörige die 32-jährige Detmolderin bei der Polizei als vermisst, da sie bereits seit über einer Woche keinen Kontakt mehr zu ihr hatten. Der Ehemann, ein 37-jähriger Detmolder, hatte den ausbleibenden Kontakt auf Nachfrage widersprüchlich beantwortet.

Da der Anfangsverdacht eines Kapitaldeliktes bestand, übernahmen Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der lokalen Kreispolizeibehörde in Lippe.

Die getötete 32-Jährige konnte schließlich an ihrer Wohnanschrift, unter der Terrasse vergraben, aufgefunden werden. Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Ehemann führten schließlich zu einer Bielefelder Wohnung. Dort wurde der bereits verstorbene 37-Jährige aufgefunden. Es konnten keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung festgestellt werden.

Die Mordkommission „Terrasse“ des Polizeipräsidiums Bielefeld wird durch Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz geleitet.

Die Obduktionen erfolgten am Dienstag, 01.10.2024. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Ehefrau durch eine Gewalteinwirkung gegen den Hals verstarb. Zudem bestätigte sich die Annahme, dass der Ehemann durch Erhängen zu Tode kam.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Bestandteil der andauernden Ermittlungen.