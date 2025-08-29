POL-K: Tödlicher Unfall A1 Köln-Nord – BAB1 Auffahrunfall am Stauende – Audi-Fahrer tödlich verletzt – Köln (ots) – Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Ein Audi-Fahrer (43) ist am Freitagabend (29. August) gegen 17.30 Uhr auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Köln-Nord und der Ausfahrt Niehl, auf einen im Stau stehenden Sattelzug (Fahrer: 34) aufgefahren. Der 43-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Die Polizei sperrt aktuell für die Dauer der Arbeit des Verkehrsunfallaufnahmeteams die BAB 1 ab dem Kreuz Köln-Nord in Fahrtrichtung Dortmund. Im Stau stehende Fahrzeuge werden zeitnah zum Kreuz Köln-Nord zurückgeführt. (cw/de)
***
Text: Polizeipräsidium Köln