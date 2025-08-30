Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Ein Jahr Botschaft der Wildtiere Hamburgs wildeste Erlebniswelt feiert Geburtstag

Ein Jahr Botschaft der Wildtiere Hamburgs wildeste Erlebniswelt feiert Geburtstag – Hamburg (ots) – Vor einem Jahr öffnete die Botschaft der Wildtiere in der Hamburger HafenCity ihre Türen für die ersten Gäste. Als ständige Vertretung der heimischen Tierwelt sorgt sie seitdem regelmäßig für großes Staunen und strahlende Kinderaugen. Heute blickt die Deutsche Wildtier Stiftung, die hinter der Botschaft der Wildtiere steht, auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

„Wir hatten viele wunderbare Momente. Vor allem die durchweg positiven Reaktionen der Besucher unserer Ausstellung haben uns tagtäglich bestätigt, dass wir hier etwas richtig machen und dass die Botschaft der Wildtiere mittlerweile ein wertvoller Bestandteil der Hamburger Kultur- und Bildungslandschaft ist“, sagt Ivo Bozic, Leiter Naturbildung bei der Deutschen Wildtier Stiftung.

Die Botschaft der Wildtiere beherbergt eine 2.200 Quadratmeter große Dauerausstellung, eine Lernwerkstatt für Vor- und Grundschulklassen sowie Deutschlands einziges Naturfilmkino.

Rund 3.500 Kinder aus 163 Schulklassen haben seit der Eröffnung in der Lernwerkstatt zu verschiedenen Naturthemen geforscht und die Ausstellung erkundet. Bis zum Ende des Jahres ist das Angebot bereits ausgebucht. Und auch die Nachfrage nach den Kindergeburtstags-Programmen am Nachmittag wächst.

Im Februar fand im Kino die feierliche Gala zur Verleihung der ersten European Wildlife Film Awards statt. Seitdem ist jede Woche am Naturfilm-Mittwoch einer der 50 Filme zu sehen, die für diesen höchstdotierten europäischen Naturfilmpreis eingereicht wurden. Häufig sind die Filmemacher selbst zu Gast, um von ihrer Arbeit zu berichten und Fragen aus dem Publikum zu beantworten.

Die Zuschauer können die Dokumentationen bewerten und so über den Publikumspreis mitentscheiden. Er wurde vom NDR ausgelobt und wird bei der nächsten Preisverleihung am 7. Februar 2026 dem Sieger überreicht. „Es freut uns, dass das Kino der Wildtiere so großen Zuspruch erfährt und unter den Zuschauern schon einige Stammgäste sind“, so Bozic.

Und nicht zuletzt ist die Erlebniswelt Botschaft der Wildtiere auch ein beliebter Veranstaltungsort. Ob „Langer Tag der StadtNatur“, „Nature Writing Festival“, „elbsommer“, „SchulKinoWochen“ oder verschiedene Lesungen – in der Botschaft der Wildtiere ist immer etwas los.

Text: Inga Olfen, Pressesprecherin Deutsche Wildtier Stiftung

