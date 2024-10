POL-KS: Unfall Rasenallee Harleshausen – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Posted in

Unfall Rasenallee Harleshausen, Kassel (ots) Kassel-Harleshausen: Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der Rasenallee in Kassel-Harleshausen, Ecke Eschebergstraße, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der 19-jährige Zweiradfahrer schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in ein Kasseler Krankenhaus.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle musste der Verkehr etwa eine Stunde abgeleitet werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 7:20 Uhr.

Der 19-jährige Kradfahrer aus Kassel war auf der Rasenallee in Richtung B251, unterwegs. Die Autofahrerin, eine 50-Jährige aus Kassel, war mit ihrem VW aus der Eschebergstraße aus Richtung Wolfhager Straße gekommen.

Beim Linksabbiegen auf die Rasenallee missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten.

Den Schaden an dem VW beziffern die eingesetzten Beamten auf ca. 3.000 Euro. Am Krad war ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.