POL-KS: Unfall B7 Vellmar – Pkw kracht auf Bundesstraße 7 in Pannenfahrzeug: Ein Schwerverletzter nach schwerem Verkehrsunfall

Unfall B7 Vellmar, Kassel (ots) – Vellmar (Landkreis Kassel): Auf der Bundesstraße 7 bei Vellmar ist es am heutigen Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord von der Unfallstelle berichten, war es gegen 10:10 Uhr in Fahrtrichtung Norden, etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Espenau-Schäferberg, zu dem Unfall gekommen.

Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Recklinghausen war mit einem Mercedes Vito aus noch unbekannter Ursache auf ein mutmaßliches Pannenfahrzeug, einen Alfa Romeo, aufgefahren. Da es in diesem Bereich keinen ausreichend breiten Standstreifen gibt, hatte der Alfa, der aus bislang noch nicht bekannten Gründen liegengeblieben war, mit der linken Fahrzeugseite halb in den rechten Fahrstreifen hereingeragt. Der Vito krachte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen den stehenden Pkw. Dabei wurde ein 37 Jahre alter Mann aus Kassel, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar außerhalb des Alfas in unmittelbarer Wagennähe aufgehalten hatte, schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen aber nicht bestehen.

Aufgrund des Unfalls musste die B7 in Fahrtrichtung Norden bis etwa 12:10 Uhr voll gesperrt werden, wodurch des zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Verkehr war von der Polizei in der Zwischenzeit an der Ausfahrt Vellmar-Mitte abgeleitet worden. Beide an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren erheblich beschädigt worden (Totalschäden) und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 35.000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.