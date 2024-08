POL-KS: Leichenfund Kaufunger Wald: Weibliche Leiche an der L3460 in der Gemarkung Söhrewald gefunden – Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Leichenfund Kaufunger Wald: Weibliche Leiche im Kaufunger Wald an der L3460 in der Gemarkung Söhrewald (Landkreis Kassel) gefunden (ots) – Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Die Kasseler Polizei wurde am gestrigen Sonntagmittag (04.08.2024) gegen 12 Uhr von zwei Pilzsammlerinnen in den Kaufunger Wald an der L3460 in der Gemarkung Söhrewald gerufen, nachdem sie in einem Gebüsch eine leblose Person gefunden hatten. Die sofort hinzugeeilten Rettungskräfte und Streifen der Polizei konnten letztlich nur den Tod der weiblichen Person feststellen, die ca. 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle „Kiliansblick“ neben einem abgelegenen Waldweg lag. Da aufgrund der Auffindesituation eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei umgehend Ermittlungen zur Ursache des Todes aufgenommen. Der Auffindeort war mehrere Stunden für die Spurensicherung abgesperrt. Nach einer noch am gestrigen Sonntag auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft durchgeführten Obduktion der Verstorbenen ist ein Tötungsdelikt derzeit nicht auszuschließen, weshalb die für Kapitaldelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen haben.

Die Verstorbene konnte bisher, auch nach einem Abgleich mit den hiesigen Vermisstenanzeigen, noch nicht identifiziert werden. Es handelt sich um eine ca. 1,62 Meter große und schlanke Frau mit langen dunkelblonden/braunen Haaren, die nach bisherigem Sachstand zwischen 30 und 55 Jahre alt war. Sie trug ein rot-schwarz gestreiftes Top, eine kurze beige Hose, Schuhe des Herstellers „Fila“ in den Farben weiß, grau, pink und blau sowie auffällige Ohrringe (siehe Foto). Es wird aktuell davon ausgegangen, dass der Leichnam seit bis zu drei Tagen am Auffindeort gelegen haben könnte.

Neben den laufenden Ermittlungen und Untersuchungen stellen Staatsanwaltschaft und Polizei nun folgende Fragen:

- Wer kann Hinweise auf die Identität der Verstorbenen geben?

- Wer hat in der vergangenen Woche/in den letzten Tagen im Waldgebiet zwischen der L 3460, zwischen Fuldabrück-Bergshausen und -Dörnhagen, und dem Windpark Söhre, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit einer möglichen Ablage des Leichnams in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich beim K 11 der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Zudem bitten die Ermittler dringend darum, dass sich Besitzer von aufgehängten Wildkameras im dortigen Waldgebiet bei der Polizei melden, da sich möglicherweise relevante Aufzeichnungen darauf befinden könnten.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas May, Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 0

UPDATE 1 vom 06.08.2024: Verstorbene identifiziert; Ermittlungen dauern an.

Nachdem am Sonntagmittag eine weibliche Leiche in einem Waldstück in der Gemarkung Söhrewald gefunden worden war und sich die Kasseler Staatsanwaltschaft und die Polizei am gestrigen Montag mit einem Zeugenaufruf und der Bitte um Hinweise auf die Identität der unbekannten Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewandt hatten, ist deren Identität nun aufgrund eingegangener Hinweise sowie sich daran schließender Ermittlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geklärt. Es handelt sich bei der Verstorbenen mutmaßlich um eine 46-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die fortgesetzten umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei erhärteten zudem den bisherigen anfänglichen Verdacht, dass die Verstorbene Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein könnte.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo laufen weiterhin auf Hochtouren. Zeugen, die in der vergangenen Woche im Waldgebiet zwischen der L 3460 und dem Windpark Söhre verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Für das bislang gezeigte große Interesse und die Vielzahl eingegangener Hinweis danken Polizei und Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit – angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte – keine näheren Informationen zu dem Tatopfer gegeben werden können.

UPDATE 2 vom 07.08.2024: Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Nachdem am Sonntagmittag in einem Waldstück in der Gemarkung Söhrewald eine verstorbene Frau gefunden worden war, die Opfer eines Tötungsdelikts wurde, konnte die Polizei am gestrigen Dienstag einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der 62-jährige Mann aus dem nördlichen Schwalm-Eder-Kreis mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte sich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks selbst der Polizei gestellt.

Gegen ihn erging heute auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft Haftbefehl durch das Amtsgericht Kassel wegen des Verdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei dem Mann handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten der Verstorbenen. Er ist dringend verdächtig, die Frau am vergangenen Mittwoch in dem Waldstück mittels stumpfer Gewalt getötet zu haben.

Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine näheren Informationen zu einzelnen Ermittlungsergebnissen und – angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte – weder zu dem Tatopfer noch zu dem Tatverdächtigen gegeben werden können.