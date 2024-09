POL-SBR-BURB: Unfall Hochstraße Saarbrücken-Burbach – Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Zweiradfahrer

Posted in

Unfall Hochstraße Saarbrücken-Burbach (ots) – Am Dienstag, 24.09.2024, um 11:25 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Hochstraße / Käthe-Kollwitz-Straße in Saarbrücken-Burbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Zweiradfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Saarbrücker mit seinem PKW, ein Mercedes Benz CLA 180, die zu der Zeit stark frequentierte Hochstraße, aus der Breite Straße kommend, in Fahrtrichtung Burbacher Markt. Dabei passierte er mit seinem Fahrzeug die für ihn Grünlicht zeigende Ampelanlage Hochstraße / Käthe-Kollwitz-Straße in Fahrtrichtung Burbacher Markt.

In diesem Moment bog ein 63-jähriger Zweiradfahrer aus Saarbrücken mit seinem Piaggio Kleinkraftrad von der Käthe-Kollwitz-Straße kommend nach links in die Hochstraße, ebenfalls in Fahrtrichtung Burbacher Markt, ein; nach aktuellem Ermittlungsstand bei für ihn Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage.

Im Einmündungsbereich kam es in Folge dessen zur Kollision zwischen dem Fahrzeugführer und dem Zweiradfahrer. Dabei wurde der Zweiradfahrer zu Boden geschleudert, blieb schwer verletzt und regungslos liegen. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

Der verunfallte Zweiradfahrer musste durch unmittelbar eintreffende Polizeibeamte der Polizeiinspektion Burbach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert werden. Aufgrund des Unfallgeschehens und den daraus resultierenden Verkehrssperrungen sowie einem im Anschluss durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeordneten Gutachtens kam es im genannten Bereich zu erheblichen Verkehrsstörungen. Eine Umleitung war eingerichtet worden.

Der Zweiradfahrer wurde schlussendlich schwerstverletzt und nach kurzzeitiger Stabilisierung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden.