POL-PDNW: Unfall L499 Frankeneck Richtung Elmstein – Am Steuer eingeschlafen

Unfall L499 Frankeneck (ots) – Am Montag (29.07.2024), um 14.22 Uhr, befuhr ein 58jähriger aus Hessen mit seinem Mercedes die L499 von Frankeneck kommend in Fahrtrichtung Elmstein.

Hinter der Sattelmühle kam der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem neben der Landstraße befindlichen Parkplatz auf dem Dach zum Liegen.

Ersten Angaben zu Folge war der Fahrzeugführer am Steuer eingeschlafen. Der Führer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Durch Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Pkw vor dem Verkehrsunfall von Neustadt an der Weinstraße aus durch Lambrecht ins Elmsteiner Tal fuhr. Hierbei sei der Pkw in Schlangenlinien geführt worden und es sei zwei Mal zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen.

Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht daher Geschädigte und weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des dunkelgrauen Mercedes machen können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde sichergestellt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Neben zwei Polizeistreifen waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.