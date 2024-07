Historische Ereignisse am 30. Juli

Heute ist der 30. Juli 2024, ein Tag, an dem wir auf zahlreiche bedeutende historische Ereignisse zurückblicken können. Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf einige der wichtigsten Ereignisse werfen, die an diesem Tag in der Geschichte stattfanden.

762: Gründung von Bagdad

Am 30. Juli 762 gründete der abbasidische Kalif Al-Mansūr die Stadt Bagdad als neue Hauptstadt seines Kalifats. Bagdad entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Zentrum der Wissenschaft, Kultur und Politik im islamischen Goldenen Zeitalter.

1419: Erster Prager Fenstersturz

Der erste Prager Fenstersturz am 30. Juli 1419 markierte den Beginn der Hussitenkriege in Mitteleuropa. Wütende Anhänger des reformatorischen Predigers Jan Hus stürmten das Prager Rathaus und warfen mehrere katholische Stadträte aus dem Fenster, was zu einem blutigen Konflikt führte.

1502: Kolumbus entdeckt Guanaja

Während seiner vierten Reise betrat Christoph Kolumbus am 30. Juli 1502 die karibische Insel Guanaja, nahe der heutigen Nordküste von Honduras. Dieser Moment stellte eine weitere Etappe in der Entdeckung der Neuen Welt dar.

1775: James Cook kehrt zurück

Der berühmte britische Entdecker James Cook kehrte nach drei Jahren und 18 Tagen am 30. Juli 1775 von seiner zweiten Südseereise nach Großbritannien zurück. Diese Reise trug maßgeblich zur Kartografierung und Erforschung des Pazifiks bei.

1845: Gründung des ATV Leipzig 1845

Am 30. Juli 1845 wurde der Allgemeine Turnverein (ATV) Leipzig 1845 gegründet. Der Verein spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Turnens und der körperlichen Ertüchtigung in Deutschland.

1893: Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei

Rosa Luxemburg, Leo Jogiches und Julian Balthasar Marchlewski gründeten am 30. Juli 1893 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Polens und Litauens. Diese Partei setzte sich für die Rechte der Arbeiterklasse ein und spielte eine Schlüsselrolle in der sozialistischen Bewegung in Osteuropa.

1909: Gründung von L’Oréal

Am 30. Juli 1909 gründete Eugène Schueller die Société française de teinture inoffensives pour cheveux, die später zu dem weltweit bekannten Kosmetik-Konzern L’Oréal wurde. Schueller entwickelte innovative Haarfärbemittel und legte damit den Grundstein für eines der größten Unternehmen der Schönheitsindustrie.

1916: Black-Tom-Explosion

Die verheerende Black-Tom-Explosion am 30. Juli 1916 in Jersey City wurde vermutlich durch Sabotage deutscher Agenten verursacht. Die Explosion von 1000 Tonnen Munition tötete bis zu sieben Menschen und beschädigte die Freiheitsstatue erheblich.

1927: Edi Hans Pawlata und die Eskimorolle

Am 30. Juli 1927 gelang es dem Österreicher Edi Hans Pawlata als erstem Europäer, die Eskimorolle erfolgreich auszuführen. Diese Technik, ein gekentertes Kajak wieder aufzurichten, revolutionierte den Kanusport.

1965: Einführung von Medicare und Medicaid

US-Präsident Lyndon B. Johnson unterzeichnete am 30. Juli 1965 das Gesetz zur Einführung von Medicare und Medicaid. Diese Programme erweiterten den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Millionen von älteren und einkommensschwachen Amerikanern.

1977: Ermordung von Jürgen Ponto

Am 30. Juli 1977 wurde der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, in seinem Haus in Oberursel (Taunus) in einer RAF-Aktion von Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt erschossen. Dieses Attentat markierte einen Höhepunkt des RAF-Terrors in Deutschland.

1995: Michael Schumachers Sieg

Am 30. Juli 1995 schrieb Michael Schumacher Geschichte, als er als erster deutscher Formel-1-Pilot den Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheim-Ring gewann. Dieser Sieg war ein wichtiger Meilenstein in Schumachers Karriere und trug zu seiner weltweiten Bekanntheit bei.

2003: Letzter VW Käfer

Der letzte VW Käfer rollte am 30. Juli 2003 im Volkswagenwerk in Puebla, Mexiko, vom Band. Mit diesem Ereignis endete die Produktion eines der ikonischsten Autos der Automobilgeschichte.

2020: Start der Mars 2020-Mission

Am 30. Juli 2020 startete die NASA die Mars 2020-Mission, die den Rover Perseverance zum Roten Planeten brachte. Diese Mission zielt darauf ab, Anzeichen für vergangenes Leben auf dem Mars zu finden und Proben zur Erde zurückzubringen.

Der 30. Juli ist ein Datum, das in der Geschichte viele bedeutende Ereignisse hervorgebracht hat. Diese Ereignisse zeigen die Vielfalt und Tiefe der menschlichen Geschichte, von großen wissenschaftlichen Entdeckungen bis hin zu politischen Umwälzungen.

