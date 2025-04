POL-WL: Brand Cafe Buchholz in der Nordheide – Feuer in der Lindenstraße gelegt?

Brand Cafe Buchholz, Lindenstraße – Buchholz in der Nordheide (ots) – Am 14.04.2025, gegen 00.10 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei ein Brand in einem Cafe in der Lindenstraße in der Buchholzer Innenstadt mitgeteilt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen stand das Cafe bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Häuser übergriff. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Aufgrund vorgefundener Spuren am Tatort ergab sich der Verdacht auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers. Ferner gab es Hinweise auf einen 18-jährigen Mann aus Buchholz, der in Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben. Noch in der Nacht wurde der Mann aufgesucht und seine Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dabei wurden Spurenträger aufgefunden und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an. Der Beschuldigte befindet sich aktuell noch im Gewahrsam der Polizei und ist vorläufig festgenommen.

Update 14:49 Uhr Haftbefehl gegen 18-jährigen Tatverdächtigen beantragt

Der 18-jährige Tatverdächtige wurde im Laufe des Vormittages von Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Harburg zum Tatvorwurf befragt und angehört. Zurzeit macht der junge Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Daher sind die Hintergründe der Tat noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Stade hat einen Haftbefehl beantragt.

Am morgigen Dienstag wird der Mann dann einem Haftrichter vorgeführt, der über den beantragten Haftbefehl entscheiden wird. Bis dahin bleibt der Mann im Polizeigewahrsam. Die Lindenstraße ist mittlerweile wieder vollständig befahrbar.

Text: Polizeiinspektion Harburg