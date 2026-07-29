Quote Pantisano zu Pro-Kopf-Verschuldung 2025 – Zu der Meldung des Statistischen Bundesamtes, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 auf 31.887 Euro gestiegen ist, sagt Luigi-Pantisano, Vorsitzender der Partei Die Linke:
„Wir machen Schulden für Waffen. Und man kann die Uhr danach stellen, dass der nächste konservative Politiker sagt, die Schulden sind zu hoch, man müsse beim Sozialen kürzen. Jetzt schon arbeitet die Merz-Regierung am größten Sozialraub der Geschichte unseres Landes. Das Problem ist aber gerade, dass die Waffenschulden Investition in sinnvolle Bereiche verhindern. Wir brauchen endlich wieder eine funktionierende Bahn, wir brauchen mehr Demokratieförderung und gute Gesundheitsversorgung in der Fläche. Dass dafür kein Geld da ist garantiert Merz, in dem er gleichzeitig die Reform der Schuldenbremse blockiert.“
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Text: Die Linke