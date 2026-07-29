Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Quote Pantisano zu Pro-Kopf-Verschuldung 2025

Erstellt durch  

Aktuell, Berlin, Politik, Soziales und Leben, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Die-Linke

Quote Pantisano zu Pro-Kopf-Verschuldung 2025 – Zu der Meldung des Statistischen Bundesamtes, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 auf 31.887 Euro gestiegen ist, sagt Luigi-Pantisano, Vorsitzender der Partei Die Linke:

„Wir machen Schulden für Waffen. Und man kann die Uhr danach stellen, dass der nächste konservative Politiker sagt, die Schulden sind zu hoch, man müsse beim Sozialen kürzen. Jetzt schon arbeitet die Merz-Regierung am größten Sozialraub der Geschichte unseres Landes. Das Problem ist aber gerade, dass die Waffenschulden Investition in sinnvolle Bereiche verhindern. Wir brauchen endlich wieder eine funktionierende Bahn, wir brauchen mehr Demokratieförderung und gute Gesundheitsversorgung in der Fläche. Dass dafür kein Geld da ist garantiert Merz, in dem er gleichzeitig die Reform der Schuldenbremse blockiert.“

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

***
Text: Die Linke

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #29.07.2026 #Aktuell #Bahn #Demokratieförderung #Die LINKE #Gesundheitsversorgung #Luigi Pantisano #Merz-Regierung #Nachrichten #News #Pro-Kopf-Verschuldung 2025 #Schulden #Schuldenbremse #Statistisches Bundesamt

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com