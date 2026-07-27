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Rhein in Flammen Lahnstein – Genuss bis Mitternacht

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Rhein in Flammen Lahnstein - Genuss bis Mitternacht
Verlängerte Öffnungszeiten für die Gastronomie am 8. August. (Foto: KI-generiert / Stadtverwaltung Lahnstein)

Rhein in Flammen LahnsteinGenuss bis Mitternacht – Anlässlich von „Rhein in Flammen“ am Samstag, 8. August 2026 dürfen alle genehmigten Freisitze der Gaststätten im Stadtgebiet Lahnstein bis 24.00 Uhr betrieben werden.

Mit dieser Regelung möchte die Stadt den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, den Veranstaltungsabend in angenehmer Atmosphäre zu genießen und den Gastronomen die Gelegenheit geben, dem erhöhten Gästeaufkommen gerecht zu werden.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Mittelrhein

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Bild & Text: Stadtverwaltung Lahnstein

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