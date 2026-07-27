Gedenkveranstaltung nach Anschlag auf den CSD in Berlin: Hannover setzt Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt – Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin lädt die Landeshauptstadt Hannover am Montag, 27. Juli, zu einer öffentlichen Gedenkveranstaltung ein – um 18 Uhr auf dem Platz der Weltausstellung. Gemeinsam mit Vertreter*innen der queeren Community, der Stadtgesellschaft und allen Interessierten soll der Opfer gedacht und ein Zeichen gegen Hass und Gewalt gesetzt werden.
Der Anschlag auf den Berliner CSD hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Gedenkveranstaltung in Hannover soll Raum für Trauer, Mitgefühl und Solidarität schaffen – und zugleich deutlich machen, dass die Werte einer offenen und vielfältigen Gesellschaft nicht durch Gewalt eingeschüchtert werden.
Oberbürgermeister Belit Onay wird bei der Veranstaltung sprechen. Ebenfalls eingeladen ist der Andersraum e.V. als Veranstalter des CSD Hannover.
„Ein Angriff auf einen CSD und damit auf queere Menschen ist immer auch ein Angriff auf unsere Freiheit, unsere Demokratie und die Werte unseres Zusammenlebens. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und der gesamten queeren Community. Hass und Einschüchterung dürfen niemals die Oberhand gewinnen. Hannover steht an der Seite aller Menschen, die sich für Vielfalt, Menschenrechte und ein friedliches Miteinander einsetzen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay.
Die Veranstaltung ist öffentlich. Alle Bürger*innen sind eingeladen, gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts zu setzen.
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Text: Hannover Stadt