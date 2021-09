Saarbrücken – Aktueller Hinweis: Stadtwerke Saarbrücken erneuern Leitungen auf dem Lerchesflurweg in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (SL) – Aktueller Hinweis: Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten ab Montag, 20. September, auf dem Lerchesflurweg in Alt-Saarbrücken zwischen den Hausnummern 30 und 81.

Insgesamt werden rund 500 Meter neue Gas- und Wasserversorgungsleitungen verlegt. Nach den Arbeiten an den Versorgungsleitungen werden die anliegenden Hausanschlüsse überprüft und falls notwendig erneuert. Die Arbeiten dauern je nach Wetterlage voraussichtlich bis Mai 2022.

Die Arbeiten beginnen abschnittsweise ab der Hausnummer 81 in Richtung Zeppelinstraße. Der Lerchesflurweg wird im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Die Zufahrt für Anwohner ist in Absprache mit der Bauleitung möglich. Die Gehwege sind für Fußgänger frei.

Wegen der Baumaßnahme verlegt die Saarbahn die Haltestelle „40er Grab“ in Fahrtrichtung Bellevue in der Spichererbergstraße um 40 Meter zurück. Dies betrifft die Buslinien 121, 820 sowie 875.

Umleitungsmeldungen der Saarbahn www.saarbahn.de/umleitungen

***

Stadtwerke Saarbrücken