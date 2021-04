Saarbrücken (SL) – Saarbahn-Info: Die Gleise am Römerkastell und in Brebach werden von der Saarbahn und der Deutschen Bahn in zwei Bauphasen erneuert. In der ersten Phase ist der Saarbahnverkehr vom 8. bis einschließlich 11. April zwischen dem Römerkastell und Brebach unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt ab dem Römerkastell am Bussteig „B“ zum Bahnhof nach Brebach. In Brebach fahren die Busse des Schienenersatzverkehrs vom Bussteig „A“ zum Römerkastell. Der Schienenersatzverkehr verkehrt im üblichen Takt der Saarbahnen.

Die Saarbahnlinie S1 verkehrt während der Gleisarbeiten zwischen dem Römerkastell und Riegelsberg Süd/Siedlerheim im 15-Minuten-Takt. Zwischen Heusweiler/Lebach und Römerkastell sowie zwischen Brebach und Kleinblittersdorf/Hanweiler verkehren die Bahnen im regulären Takt.

In der zweiten Bauphase vom 12. bis einschließlich 14. April tauscht die Deutsche Bahn weitere Gleise in Brebach aus. Es steht aber weiterhin ein Gleis zwischen Römerkastell und Brebach zur Verfügung. Dadurch fahren die Saarbahnen zwischen Brebach und Hanweiler nur in einem 30-Minuten-Takt, insbesondere nachmittags entfallen die Fahrten, die normalerweis in Kleinblittersdorf beginnen oder enden. Zwischen dem Römerkastell und Brebach setzt die Saarbahn verstärkend Busse ein, um den Verkehr zu entlasten. Die Busse fahren im 15-Minuten-Takt.

Die Bahnen, die normalerweise zwischen Brebach und Heusweiler beziehungsweise Lebach fahren, beginnen und enden am Römerkastell. Die Fahrten, die normalerweise zwischen Brebach und Riegelsberg Süd beziehungsweise Siedlerheim verkehren, fahren nur noch zwischen Römerkastell und der Haltestelle „Ludwigstraße“ oder entfallen ganz, so dass auch im innerstädtischen Saarbahnverkehr nicht alle regulären Fahrten durchgeführt werden.

Wegen einer zusätzlich erforderlichen Gleissperrung entfallen in den Nachtstunden die Fahrten vom 12. bis zum 15. April:

22:50 Uhr Römerkastell bis Heusweiler Markt

23:50 Uhr Römerkastell bis Riegelsberg Süd

00:20 Uhr Heusweiler Markt bis Brebach

00:23 Uhr Riegelsberg Süd bis Brebach

00:32 Uhr Brebach bis Riegelsberg Süd

01:08 Uhr Riegelsberg Süd bis Brebach.

An den Haltestellen und Fahrgastanzeigern befinden sich Hinweise. Fahrgäste werden gebeten, eine etwas längere Fahrtzeit einzurechnen und bei benötigten Anschlüssen in Brebach oder Kleinblittersdorf wenn möglich, eine Bahn früher zu nehmen.

Taschenfahrpläne und weitere Infos unter www.saarbahn.de/sev

***

Saarbahn