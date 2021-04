Amberg (BY) – In der Stadt Amberg lag der 7-Tage-Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut am Freitag heutigen Donnerstag, 1. April 2021, bei 191,9 und damit über der entscheidenden Marke von 100 Coronavirus-Infizierten pro 100.000 Einwohner. Somit gelten folgende Regelungen für die kommende Woche von Dienstag, 6. April 2021, bis einschließlich Sonntag, 11 April 2021:

Die Einrichtungen für Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bleiben geschlossen.

Angebote für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote in Präsenzform, sind untersagt. Ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks.

Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform sind vollständig untersagt.

Fahrschulen dürfen weiterhin offen bleiben.

Da aufgrund der Osterferien kein Schul-Unterricht stattfindet, war für diesen Bereich keine Regelung zu treffen. Am Donnerstag, 9. April 2021, wird die Entwicklung in der Stadt Amberg neu bewertet und im städtischen Amtsblatt veröffentlicht.

