Saarbrücken (SL) – Verkehr: Wegen einer Baustelle müssen die Haltestellen „Hohe Wacht“ in Alt-Saarbrücken ab Donnerstag, 1. April, bis voraussichtlich 15. Mai 2021 verlegt werden.

Die Saarbahn hat in Fahrtrichtung Rathaus die Haltestelle 40 Meter nach der Einmündung in die Feldmannstraße vor die Grundschule Hohe Wacht vorverlegt. In Richtung Hauptbahnhof befindet sich die Haltestelle in der Spichererbergstraße vor der Hausnummer 135.

Hinweise befinden sich an den Haltestellen.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

