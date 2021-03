Und wo kann ich mich über Ostern testen lassen?

Dresden (SN) – Die städtische Corona-Hotline des Gesundheitsamtes 0351-4885322 ist zu folgenden Zeiten über Ostern erreichbar:

– Gründonnerstag, 1. April: 9 bis 18 Uhr

– Karfreitag, 2. April: nicht besetzt

(Ausweichmöglichkeit: 0800-1000214 Corona-Hotline Freistaat, Mo–So: 8–18 Uhr)

– Karsamstag, 3. April: 9 bis 15 Uhr

– Ostersonntag, 4. April: nicht besetzt

(Ausweichmöglichkeit: 0800-1000214 Corona-Hotline Freistaat, Mo–So: 8–18 Uhr)

– Ostermontag, 5. April: nicht besetzt

(Ausweichmöglichkeit: 0800-1000214 Corona-Hotline Freistaat, Mo–So: 8–18 Uhr)

– Dienstag, 6. April: wieder regulär 9 bis 18 Uhr

Testzentren

Das Testzentrum im Kulturpalast, Schloßstraße 2, hat auch über Ostern folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 7 bis 19 Uhr. PCR-Tests sind dort möglich in der Zeit von Montag bis Freitag: 9 bis 19 Uhr für Firmen, Kontaktpersonen und positiv Getestete. Das Testzentrum hat also regulär geöffnet am Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag. Allerdings sind an diesen Tagen keine PCR-Testungen möglich.

Eine Übersicht über die Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten aller Testzentren in der Landeshauptstadt Dresden bietet das Internet unter: www.dresden.de/corona –> Tests und Kontaktnachverfolgung –> Kostenfreie Schnelltests (Testzentren).

Weitere Informationen: www.dresden.de/corona

