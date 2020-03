Saarbrücken – Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Nauwieser Straße in St. Johann

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Am frühen Morgen des Samstags wurde die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Nauwieser Straße in St. Johann aufgehebelt.

Im Anschluss versuchte der Täter die Tür der aktuell einzigen genutzten Wohnung im Anwesen mittels eines beliebigen Schlüssels zu öffnen. Als dies misslang entfernte sich die Person wieder aus dem Anwesen.

Die Bewohnerin hatte den Versuch jedoch bemerkt und konnte durch den Türspion kurzzeitig den Eindringling beobachten. Es habe sich um eine männliche Person mit einer dunkelblauen Steppjacke gehandelt. Die Person konnte nicht näher beschrieben werden, da sie auf dem Kopf eine Kapuze trug.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich fernmündlich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden.

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt