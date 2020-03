Speyer – Tag der Druckkunst in der Speyerer Winkeldruckerey mit Pierre Pané-Farré am Sonntag, 15. März 2020

Speyer – Am Sonntag, 15. März 2020 wird bundesweit der Tag der Druckkunst gefeiert, denn am 15. März 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Ein Tag zum Feiern, finden wir! Deshalb wird sich in diesem Jahr auch die Speyerer Winkeldruckerey am Tag der Druckkunst beteiligen.

Gastkünstler in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse ist am 14. und 15. März Pierre Pané-Farré. Er wird die zwei Tage nutzen, um verschiedene “Druck”techniken zu kombinieren und in Dialog zu bringen, aber auch um das Repertoire des Druckens aufzuzeigen – zwischen Auflagendruck und Unikat. Er wird eigene Farbrollen, Stempel u. Druckformen mitbringen.

Pierre Pané-Farré, 1984 in Greifswald geboren, studierte von 2005 bis 2012 Type-Design an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle. Von 2013 bis 2016 war er Meisterschüler bei Prof. Fred Smejers. 2018 gründete Pané-Farré gemeinsam mit Stephan Müller und Reymund Schröder das Schriftlabel „Forgotten Shapes“. Ebenfalls seit 2018 ist er künstlerischer Mitarbeiter für „Schrift und Typografie“ an der Kunsthochschule Burg Giebichtenstein in Halle. Pané-Farrés Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet worden.

Die Speyerer Winckeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse widmet sich dem künstlerischen Handpressendruck und der experimentellen Typographie. Graphische Werke entstehen an Druckerwochenenden, zu denen Handpressendrucker*innen und Grafik-Designer*innen mit nationaler und internationaler Reputation eingeladen werden. Im Typographischen Kabinett, zugänglich über die Städtische Galerie, werden jeweils vier Wochen lang Arbeiten der anwesenden Künstler gezeigt.

Zum Druckerwochenende und zum Tag der Druckkunst am 14. und 15. März 2020 lädt das Kulturbüro der Stadt Speyer alle Interessierten in die Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse ein.

