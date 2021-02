Stadt Braunschweig

Braunschweig (NI) – Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse fallen in dieser Woche die Wochenmärkte Stadtpark und Magnikirchplatz am Donnerstag, 11. Februar, und der Wochenmarkt Nibelungenplatz am Freitag, 12. Februar ersatzlos aus.

In der nächsten Woche finden die Wochenmärkte wie gewohnt statt. Die Wochenmärkte Stadtpark und Magnikirchplatz am Donnerstag, 18. Februar und der Wochenmarkt Nibelungenplatz am Dienstag, 16. Februar sowie am Freitag, 19. Februar.

Fahrzeuge dürfen an den Markttagen nicht auf der Wochenmarktfläche Stadtpark bzw. Nibelungenplatz parken. An diesen Tagen gilt dort ein absolutes Haltverbot. Falls sich Kraftfahrzeuge auf den Marktflächen befinden, sind diese rechtzeitig zu entfernen, da sonst abgeschleppt werden muss.

