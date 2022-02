Stadt Braunschweig – Unwetter: Absage der Wochenmärkte für Donnerstag

Braunschweig (NI) – Aufgrund der Sturmwarnung mit orkanartigen Böen bis Stärke elf für Donnerstag, 17. Februar, sagt die Stadt Braunschweig die Wochenmärkte in Lehndorf und in der Weststadt, sowie die nachmittags stattfindenden Wochenmärkte am Stadtpark und auf dem Magnikirchplatz ab. Dies geschieht mit Blick auf die Sicherheit der Marktbesucherinnen und –besucher und des Verkaufspersonals.

Ob auch die Wochenmärkte am Freitag auf dem Westfalenplatz, dem Nibelungenplatz, dem Erfurtplatz und in Wenden abgesagt werden müssen, wird am Donnerstag anhand der weiteren Wetterentwicklung entschieden. Dies gilt ebenso für die Märkte am Sonnabend in Stöckheim und in Rüningen sowie auf dem Altstadtmarkt und dem Welfenplatz.

