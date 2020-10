Stadt Cuxhaven – Kleine Bastelwerkstatt im Museum „Windstärke 10“

Ferienangebot für Kinder zwischen drei und zehn Jahren.

Cuxhaven (NI) – Basteln fördert die Kreativität und macht Spaß! Unter diesem Motto stehen die in den Herbstferien geplanten Bastelnachmittage im Museum „Windstärke 10“.

Ob Schiffbauer oder Fischer, gemeinsam basteln wir bunte Buddelschiffe oder dekorative Fischanhänger. Ab Mittwoch, 14.Oktober, haben Kinder, die das Museum besuchen, mittwochs, freitags und samstags in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit, ihrer Kreativität in der Bastelwerkstatt in der Ohlroggehalle freien Lauf zu lassen.

Die Teilnahme an der Bastelaktion ist im Museumspreis mit inbegriffen. Der Eintritt in das Museum kostet für eine Familie (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) 19 Euro.

