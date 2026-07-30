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Stadt Eisenach zum Brand Hötzelsroda: Feuerwehren löschen Feldbrand

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Brand Hötzelsroda Feuerwehren löschen Feldbrand
Bild © Stadt Eisenach/Stephan Fischer

Stadt Eisenach zum Brand Hötzelsroda: Feuerwehren löschen Feldbrand in der Gemarkung Hötzelsroda – Ein Weizenfeld in der Gemarkung Hötzelsroda ist am Donnerstag in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Eisenach wurde um 13.58 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Feld bereits in Flammen. Der Rauch zog bis zur nahegelegenen Autobahn A4. Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt.

Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Hötzelsroda und Stockhausen nachalarmiert. Auch zwei landwirtschaftliche Betriebe aus Hötzelsroda und Neukirchen halfen bei den Löscharbeiten. Sie stellten Wasserfässer bereit und grubberten die Fläche um, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Insgesamt wurden rund drei Hektar Weizenfeld von dem Brand erfasst. Gegen 14.45 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend konnte die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden.

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Brand Hötzelsroda

Während der Zeit des Einsatzes hat die Freiwillige Feuerwehr Madelungen die Stadtbereitschaft übernommen.

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Bild © Stadt Eisenach/Stephan Fischer
Text: Stadt Eisenach

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