Stadt Flensburg – Corona: Aktuelle Entscheidungen aus dem Rathaus – Alle Schulen und Kindergärten werden geschlossen

Schließung von Einrichtungen.

Flensburg (SH) – Die Verwaltungsleitung der Stadt Flensburg hat entschieden, entsprechend der Anforderungen des Par. 28 ff. Infektionsschutzgesetz ab Montag folgende Einrichtungen bis auf weiteres zu schließen:

alle Kindertagesstätten

alle Schulen

Jugendaufbauwerk

Stadtbibliothek

Volkshochschule

Museen

Die Oberbürgermeisterin bittet im Verständnis für diese Entscheidungen. Aus der gebotenen Vorsicht und dem Anliegen, dass der Gesundheitsschutz in unserer Stadt oberste Priorität hat, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.

Auch die Nutzung der Sportanlagen und Schulen durch Dritte muss untersagt werden.

Das Rathaus wird am Montag und Dienstag für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir arbeiten an diesem beiden Tagen ausschließlich im Innendienst. Unser Ziel ist es, ab Mittwoch in geänderter Form wieder zu öffnen. Nähere Informationen erfolgen in Kürze.



Stadt Flensburg

Pressestelle des Rathauses