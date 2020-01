Stadt Wertheim – Ausschuss blickt auf künftige Schülerzahlen

Erstellt in

Wertheim (BW) – Eine Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen (FiKuSS) findet am Montag, 20. Januar, im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Beginn ist um circa 18 Uhr im Anschluss an den nicht öffentlichen Teil. Auf der Tagesordnung stehen:

* Entwicklung der Schülerzahlen der Wertheimer Schulen bis Schuljahr 2025/26

* Sportplatzentwicklung Wertheim-Ost

* Zuwendungen der Stadt Wertheim an sporttreibende Vereine für das Jahr 2019

* Vertragsverlängerung mit der Landesbank Baden-Württemberg über die Erschließungsmaßnahme im Wohngebiet „Müllerswiesen“ in Wertheim-Nassig

* Vertragsverlängerung mit der Landesbank Baden-Württemberg über die Erschließungsmaßnahme im Gewerbegebiet „Almosenberg, 3. Bauabschnitt“ in Wertheim-Bettingen

* Entscheidung über die Annahme von Spenden vom 1. bis 31. Dezember 2019

* Verschiedenes

***

Stadtverwaltung Wertheim

– Kommunikation und Öffentlichkeit –

97877 Wertheim