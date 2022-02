Stadt Wertheim – Schüler lernen Leben retten

Werkrealschule beteiligt sich an Projekt.

Wertheim (BW) – Leben retten macht Schule. Die Werkrealschule Urphar-Lindelbach beteiligt sich am landesweiten Projekt „Löwen retten leben“, das unter der Schirmherrschaft des Kultusministeriums steht. Schülerinnen und Schüler werden dabei in Theorie und Praxis mit den Methoden der vereinfachten Wiederbelebung vertraut gemacht.

Lehrerin Anna Bischof und Schulsozialarbeiterin Elena Wenzel qualifizierten sich zunächst in entsprechenden Kursen als „Löwen-retten-Leben“-Trainerinnen. Dann begannen sie die Umsetzung des Projekts in den Klassen sieben und acht. In mehreren Unterrichtsstunden lernten die Schülerinnen und Schüler nach dem Prinzip „Prüfen – Rufen – Drücken“, wie man das Bewusstsein und die Atmung einer Person überprüft, worauf es bei einem Notruf ankommt und schließlich, wie eine Reanimation funktioniert.

An Übungspuppen, die das Land den am Projekt teilnehmenden Schulen zur Verfügung stellte, konnten die Mädchen und Jungen jeweils in Zweier-Teams die zuvor theoretisch erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Dabei kam es auch auf die Teamfähigkeit und eine gute Kommunikation an. Das Fazit der Schülerinnen und Schüler am Ende: „Das war anstrengend. Aber es hat auch viel Spaß gemacht.“

Der Wunsch nach einer Fortsetzung ist für die siebte Klasse bereits in Erfüllung gegangen. Neben einer weiteren Übungseinheit wurde dabei Jovin S. Büchner, der Initiator und Koordinator von „Löwen retten Leben“ für eine Videokonferenz in der Klasse hinzugeschaltet. Er berichtete über seine Erfahrungen aus dem Rettungsdienst, stand den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort zum Thema Wiederbelebung und ermutigte sie zu helfen.

