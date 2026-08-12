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Stadthalle Deichherz Neuwied schlägt den ersten Takt am 20. September 2026 an

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Stadthalle Deichherz Neuwied schlägt den ersten Takt am 20. September 2026 anFestlicher Konzertabend eröffnet Stadthalle offiziell.

Das „Deichherz“ ist bereit für seinen offiziellen Auftakt: Am Sonntag, 20. September, eröffnet die Stadt Neuwied die neue Stadthalle mit einem festlichen Konzertabend. Ab 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Jan Einig.

Den musikalischen Rahmen des Abends gestaltet die Big Band JATZZIMPACT. Mit ihrem facettenreichen Repertoire spannt das Ensemble den Bogen von zeitlosen Swing-Klassikern über Jazz-Standards bis hin zu modernen Arrangements aus Pop, Funk und Latin. Dabei kommen einige ‚Exoten‘ zu Gehör, denn auch Klarinette, Flöte, Sopran-Saxophon und Mallets werden zu hören sein. Präzise Bläsersätze, mitreißende Rhythmen und große Spielfreude versprechen den Gästen festliche Konzertmomente. Spannend und interessant wird es, wenn Aufbau, Spielweisen und Gesamtklang exemplarisch erklärt werden. Auftritte einer Sängerin und eines Sängers komplettieren den Konzertabend – ein klangvoller Auftakt.

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„Viele Neuwiederinnen und Neuwieder haben die Entwicklung des Deichherzes aufmerksam verfolgt. Für die nächsten Jahre wird die Halle uns ein Zuhause für vielfältige Veranstaltungen bieten. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Stadthalle Deichherz nun auch gemeinsam mit der Stadtgesellschaft offiziell eröffnen. Ich danke der SWN für die Unterstützung und rasche Umsetzung“, blickt Oberbürgermeister Jan Einig der Feier vorfreudig entgegen.

Eröffnung Stadthalle Deichherz Neuwied

Wer die offizielle Eröffnung des „Deichherzes“ miterleben möchte, erhält Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro ab sofort bei der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, sowie in den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und unter www.ticket-regional.de.

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Text: Stadt Neuwied

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