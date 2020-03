Trier – Coronavirus: Musikschule sagt Tag der offenen Tür ab

Erstellt in

Trier – Coronavirus: (pe) Die städtische Karl-Berg-Musikschule sagt vor dem Hintergrund des Corona-Virus ihren Tag der offenen Tür am Sonntag, 8. März, ab.

Damit folgt sie einer Empfehlung des Verbandes Deutscher Musikschulen, die sich vor allem darauf bezieht, dass bei der vorgesehenen probeweisen Nutzung der Instrumente durch mehrere Personen eine mögliche Ansteckungsgefahr nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Die Musikschule bittet für diesen Schritt um Verständnis und ist für Rückfragen per E-Mail erreichbar: musikschule@trier.de.

Der Tag der offenen Tür in der Karl-Berg-Musikschule soll später nachgeholt werden. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Unabhängig von dieser Absage können Interessentinnen und Interessenten an den Orientierungswochen der städtischen Karl-Berg-Musikschule in der Paulinstraße vom 9. März bis 8. April, jeweils wochentags von 15 bis 18 Uhr, teilnehmen.

Presseamt Trier