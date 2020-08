Vallendar – Zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Vorschriften durch Jugendliche

Erstellt in

Vallendar – In der Nacht zum 27.08.2020 kontrollierte die Polizei Bendorf zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde in Vallendar zahlreiche junge Erwachsene, die sich zu lautstarken Partys – teilweise bis zu 100 Personen – am Willy-Brandt-Ufer und im Marienpark getroffen hatten.

Dabei wurden die Mindestabstände in nicht unerheblichem Maße missachtet. Bei der Personalienfeststellung zeigten sich diese teilweise sehr uneinsichtig und provokant gegenüber den Einsatzkräften. Polizei und Ordnungsamt weisen noch einmal darauf hin, dass mit aller Konsequenz zum Schutze der Bevölkerung eingeschritten wird.

Weitere Kontrollmaßnahmen werden erfolgen.

Polizeidirektion Koblenz