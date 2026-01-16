Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Verkehrshinweis Eisenach: Haltestelle Alexanderstraße wird ab Montag nicht angefahren

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Deutschland-News, Thüringen

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Eisenach-Nord-Thüringen-Wartburg

Verkehrshinweis Eisenach: Haltestelle Alexanderstraße wird ab Montag nicht angefahren – Aufgrund einer Havarie wird auf dem Eisenacher Karlsplatz das kleine Stück zwischen Alexanderstraße und Nicolaistraße ab dem kommenden Montag, 19. Januar 2026, gesperrt. Betroffen ist ausschließlich der Bereich neben dem Biergarten des italienischen Restaurants. Eine Leitung für Trinkwasser muss repariert werden. Die Arbeiten beginnen um 7 Uhr und dauern voraussichtlich bis Freitag, 23. Januar, am späten Nachmittag.

Der Pkw-Verkehr wird aus der Alexanderstraße kommend nach rechts – vorbei am Hotel „Thüringer Hof“ – in Richtung Karlsplatz geführt. Die dortigen Poller werden entfernt. Es kann aber auch nach links in Richtung Nicolaistraße und Sophienstraße abgebogen werden. Die bestehende Einbahnstraßenregelung wird für diesen Zweck umgekehrt. Zudem wird eine Halteverbotsstrecke im Bereich des Karlsplatzes Hausnummern 15 bis 23 eingerichtet.

500 lizenzfreie Bilder kostenlos

Für Busse sind diese beiden Ausweichstraßen allerdings zu schmal. Daher wird die Bushaltestelle Alexanderstraße hinter dem ehemaligen Hotel Rautenkranz (heute Stadtverwaltung) während der Bauarbeiten nicht angefahren. Es wird gebeten, stattdessen die Haltestelle am Markt vor dem Fahrradgeschäft beziehungsweise gegenüber der Georgenkirche zu nutzen. Die Busse fahren von dort weiter über die Schmelzerstraße und zu einer Ersatz-Haltestelle in der Löberstraße. Von dort aus geht es zum Busbahnhof (ZOB).

***
Text: Stadtverwaltung Eisenach

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gesundheitsratgeber: Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts

Landesgartenschau 2026 in Ellwangen

Tag der offenen Tür in der Musikschule Frankfurt (Oder)

Sozialverband VdK: Mit dieser Gesundheitspolitik zahlen Patienten nur drauf

ALS Krankheit erklärt: Warum Influencerin Sara Bennett mit 39 starb – Symptome, Verlauf, Hilfe

Kostenloser Vortrag: KI im Alltag von Senioren am 23. Januar im Seniorentreff Mitte in Ratingen

„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven

Seniorenkarneval Ratingen: „Kumm, loss` mer fiere“ – in der Stadthalle

Gerrit Huy (AfD): Transparenz statt Verschleierung der verheerenden Insolvenzzahlen

Neue Ernährungsempfehlungen der USA: Einordnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

Sozialverband VdK: SPD-Vorstoß zur Erbschaftsteuer ist Schritt in die richtige Richtung

Gesundheitsminister Philippi äußert sich besorgt zu sinkenden Apothekenzahlen: „Erhöhung des Packungsfixums ist dringend notwendig“

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex Dezember 2025: Jahreswechsel ohne Zuversicht: Selbstständige blicken skeptisch auf 2026

Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Mehr als 17.000 Insolvenzen 2025: Jeden Tag 48 Firmen vor dem Aus – Wirtschaft dramatisch in Schieflage

Winternothilfe für obdachlose Menschen in Hannover aufgrund der Extremwetterlage ausgeweitet

Schlagworte: #16.01.2026 #Aktuell #Alexanderstraße #Eisenach #Eisenacher Karlsplatz #Haltestelle Alexanderstraße #Havarie #Nachrichten #News #Nicolaistraße #Stadtverwaltung Eisenach #Straßenverkehr #Vekehrssicherheit #Verkehr #Verkehrshinweis #Verkehrshinweis Eisenach

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com