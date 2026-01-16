Verkehrshinweis Eisenach: Haltestelle Alexanderstraße wird ab Montag nicht angefahren – Aufgrund einer Havarie wird auf dem Eisenacher Karlsplatz das kleine Stück zwischen Alexanderstraße und Nicolaistraße ab dem kommenden Montag, 19. Januar 2026, gesperrt. Betroffen ist ausschließlich der Bereich neben dem Biergarten des italienischen Restaurants. Eine Leitung für Trinkwasser muss repariert werden. Die Arbeiten beginnen um 7 Uhr und dauern voraussichtlich bis Freitag, 23. Januar, am späten Nachmittag.
Der Pkw-Verkehr wird aus der Alexanderstraße kommend nach rechts – vorbei am Hotel „Thüringer Hof“ – in Richtung Karlsplatz geführt. Die dortigen Poller werden entfernt. Es kann aber auch nach links in Richtung Nicolaistraße und Sophienstraße abgebogen werden. Die bestehende Einbahnstraßenregelung wird für diesen Zweck umgekehrt. Zudem wird eine Halteverbotsstrecke im Bereich des Karlsplatzes Hausnummern 15 bis 23 eingerichtet.
Für Busse sind diese beiden Ausweichstraßen allerdings zu schmal. Daher wird die Bushaltestelle Alexanderstraße hinter dem ehemaligen Hotel Rautenkranz (heute Stadtverwaltung) während der Bauarbeiten nicht angefahren. Es wird gebeten, stattdessen die Haltestelle am Markt vor dem Fahrradgeschäft beziehungsweise gegenüber der Georgenkirche zu nutzen. Die Busse fahren von dort weiter über die Schmelzerstraße und zu einer Ersatz-Haltestelle in der Löberstraße. Von dort aus geht es zum Busbahnhof (ZOB).
Text: Stadtverwaltung Eisenach