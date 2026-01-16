Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Grüne: Schon wieder ein schwarz-rotes Versprechen gebrochen – Wallauer Spange wird trotz Sondervermögen nicht gebaut

Aktuell, Allgemein, Deutschland-News, Hessen, Politik

Grüne: Schon wieder ein schwarz-rotes Versprechen gebrochenWallauer Spange wird trotz Sondervermögen nicht gebaut – Katy Walther, Sprecherin für Verkehr der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Kanzler Merz hat versprochen, dass alle baureifen Projekte für Schiene und Straße in Deutschland mithilfe des Sondervermögens umgesetzt werden. Jetzt hat eine Kleine Anfrage der GRÜNEN im Bundestag ergeben, dass die Wallauer Spange dennoch gestrichen wurde. Diese nur etwa vier Kilometer lange Bahnstrecke würde die Verbindung zwischen Wiesbaden und Frankfurt erheblich verbessern – und damit die Pendlerbeziehungen. Schon wieder bricht die CDU ein zentrales Versprechen und schadet Hessen damit. Wir haben am Donnerstagmittag einen Dringlichen Berichtsantrag eingereicht, der den zuständigen Minister Mansoori offensichtlich wachgerüttelt und zu einem Statement veranlasst hat, obwohl er bei Bahnthemen üblicherweise lieber schweigt. Wir sind gespannt, was der Verkehrsminister plant, um Hessens Infrastrukturprojekte vor Schwarz-Rot im Bund zu retten.  Denn der bisherige Stillstand in diesem Bereich ist inakzeptabel, und der Frust bei Hessens Pendlerinnen und Pendlern wächst und wächst.“

Unseren Dringlichen Berichtsantrag finden Sie auch hier: https://t1p.de/plrfs.

Text: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag

