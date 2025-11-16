Volkstrauertag 2025: Ein Tag des stillen Gedenkens und der Mahnung – Der Volkstrauertag zählt zu den bedeutendsten stillen Gedenktagen in Deutschland. Er erinnert an die Toten von Krieg, Terror, Gewalt und Diktatur – und mahnt zugleich zu Frieden, Versöhnung und Verantwortung. Am heutigen 16. November 2025 kommen vielerorts Menschen zusammen, um innezuhalten und der Millionen Opfer aus Vergangenheit und Gegenwart würdig zu gedenken.
Was bedeutet der Volkstrauertag?
Der Volkstrauertag ist ein nationaler Gedenktag, an dem Deutschland der Gefallenen der Weltkriege sowie der Opfer von Gewaltherrschaft, Terror und Krieg weltweit gedenkt. Er lädt dazu ein, über die Folgen von Hass, Extremismus und bewaffneten Konflikten nachzudenken – und den Wert einer friedlichen, freien Gesellschaft neu zu erkennen.
Traditionell finden zentrale Gedenkfeiern im Bundestag und in den Ländern statt, begleitet von Kranzniederlegungen an Mahnmalen und Ehrenfriedhöfen.
Historische Verankerung des Gedenktages
Der Ursprung des Volkstrauertags reicht bis ins Jahr 1919 zurück. Damals rief der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erstmals zu einem gemeinsamen Gedenktag für die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs auf.
1922 wurde der Tag erstmals im Reichstag begangen. Die Nationalsozialisten missbrauchten ihn später für Propaganda und formten ihn zum „Heldengedenktag“ um.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte die Bundesrepublik zur ursprünglichen, würdevollen Intention zurück: Trauer, Mahnung und Erinnerung, nicht Verherrlichung.
1952 wurde der Volkstrauertag schließlich auf den vorletzten Sonntag vor dem 1. Advent gelegt – ein Platz im Kalender, der bis heute gilt.
Warum dieser Tag wichtig bleibt
Gerade in einer Zeit globaler Unsicherheiten, internationaler Krisen und gesellschaftlicher Spannungen bleibt der Volkstrauertag ein wichtiger Anker.
Er hält das Bewusstsein wach, dass Frieden niemals selbstverständlich ist.
Und er fordert uns auf, die Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern aus ihr zu lernen – für ein Miteinander, das menschlich, friedlich und verantwortungsbewusst bleibt.
Fazit Volkstrauertag 2025: Bedeutung für die Gegenwart
Der Volkstrauertag erinnert Deutschland jedes Jahr daran, dass Frieden und Freiheit nur bestehen können, wenn Gesellschaft und Politik wachsam bleiben. Er ist ein Tag der Erinnerung – und eine Aufforderung, aus der Geschichte Verantwortung für die Zukunft abzuleiten (hk).
Quellen: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Deutscher Bundestag, Bundesregierung, Landesregierungen.