Tödlicher Türkei-Urlaub: Drei Deutsche sterben in Istanbul – Polizei nimmt mehrere Personen fest

Tödlicher Türkei-Urlaub: Drei Deutsche sterben in IstanbulPolizei nimmt mehrere Personen festHamburg, Istanbul – Die Tragödie erschüttert viele deutsche Familien, die derzeit in der Türkei Urlaub machen: In Istanbul sind eine deutsche Mutter und ihre beiden kleinen Kinder aus Hamburg ums Leben gekommen. Der Vater liegt weiterhin im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die türkischen Ermittlungsbehörden gehen von einer Vergiftung aus – die genaue Ursache ist jedoch weiter unklar. Das betroffene Hotel wurde evakuiert und versiegelt, mehrere Personen wurden festgenommen.

Vom Familienurlaub zur Katastrophe

Der Familienurlaub in Istanbul sollte eine unbeschwerte Reise werden, doch er endete in einem unfassbaren Drama. Eine deutsche Familie erkrankte plötzlich schwer, nachdem sie im Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet hatte. Trotz ärztlicher Behandlung verschlechterte sich der Zustand der Mutter und der zwei Kinder so drastisch, dass sie starben. Der Vater kämpft weiterhin im Krankenhaus ums Überleben. Die Behörden reagieren mit umfangreichen Ermittlungen und drastischen Maßnahmen.

Erste Erkenntnisse der Ermittler

Die Familie hatte bereits am Vortag starke Symptome wie Übelkeit und Erbrechen gezeigt, wurde medizinisch behandelt und dann zurück ins Hotel entlassen. Kurz darauf kollabierten alle vier erneut. Die Mutter und ihre beiden Kinder konnten nicht mehr gerettet werden.

Die Polizei ließ das gesamte Hotel evakuieren. Gäste wurden in andere Unterkünfte gebracht, das Gebäude wurde vollständig abgeriegelt. Ermittler entnahmen Proben, darunter auch Trinkwasserproben, um mögliche Giftquellen auszuschließen oder zu bestätigen. Auch Räume im Erdgeschoss rückten in den Fokus, in denen kurz zuvor Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt worden sein sollen.

Festnahmen und Spurensuche

Bereits kurz nach Beginn der Ermittlungen wurden mehrere Personen festgenommen. Unter den Verdächtigen befinden sich Hotelverantwortliche, Mitarbeiter einer Reinigungsfirma sowie Verkäufer von Street-Food in der unmittelbaren Umgebung. Ihnen wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Hintergrund ist, dass die Familie auch außerhalb des Hotels Speisen konsumiert haben könnte.

Die Behörden schließen derzeit keine Ursache aus:

  • eine Lebensmittelvergiftung,

  • eine chemische Kontamination im Hotel,

  • verunreinigtes Trinkwasser,

  • falsch angewendete Schädlingsbekämpfungsmittel.

Offizielle Laborergebnisse stehen allerdings weiterhin aus.

Hintergrund: Risiken für Reisende

Gerade in beliebten Touristenvierteln wie Fatih ist Street-Food weit verbreitet. Auch wenn vieles hygienisch einwandfrei zubereitet wird, gibt es immer wieder Fälle, bei denen unsachgemäße Lagerung oder verunreinigte Zutaten zu massiven gesundheitlichen Beschwerden führen können. Zusätzlich können falsch dosierte Chemikalien in Hotels oder verunreinigtes Leitungswasser ein Risiko darstellen.

Kritik an der medizinischen Behandlung

Fragen werfen auch die Abläufe im Krankenhaus auf. Die Familie wurde trotz deutlicher Symptome zunächst wieder entlassen. Ob dies ein Fehler war oder ob die gesundheitlichen Schäden erst später eintraten, ist bisher ungeklärt. Der Vater, der überlebte, befindet sich weiterhin unter ärztlicher Beobachtung.

Ausblick

Die türkischen Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Todesursache eindeutig festzustellen. Erst wenn die Laborergebnisse vorliegen, kann geklärt werden, was genau zum Tod der drei Deutschen führte. Für viele Urlauber bleiben bis dahin Unsicherheit und Sorge – für die betroffene Familie bleibt ein unfassbares Leid zurück.

Fazit: Ein tödlicher Türkei-Urlaub wirft viele Fragen auf

Die Tragödie in Istanbul zeigt, wie schnell ein Urlaub einen fatalen Verlauf nehmen kann. Ob kontaminierte Lebensmittel, gefährliche Chemikalien oder ein komplett anderes Szenario verantwortlich sind – die kommenden Tage werden entscheidend sein. Bis dahin bleibt der Fall ein erschütterndes Beispiel dafür, wie wichtig konsequente Hygienekontrollen und transparente Ermittlungen sind. (hk)

Quellen: RND, FR, Zeit, Welt, dpa

