Wadern (SL)- Krettnich: Gestern gegen 19:20 Uhr, konnte ein per Haftbefehl gesuchter 36jähriger Waderner in Krettnich von Einsatzkräften der Polizei in Wadern in seinem Wohnhaus festgenommen werden.

Der Gesuchte, der eine fünf monatige Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, war seit geraumer Zeit auf der Flucht vor der Polizei. Er wurde nach der Festnahme im Polizeigewahrsam der PI Nordsaarland untergebracht.

Heute trat er seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler an.

Polizeiinspektion Nordsaarland