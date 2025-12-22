Änderungen 2026 Schwerin: Was ist neu im neuen Jahr? Von Abfallgebühren über Bewohnerparken bis Nahverkehr, Strom und Zoo
Anpassung der Abfallgebühren ab dem 1. Januar
Ab dem 1. Januar 2023 verändern sich die Abfallgebühren. Die Grundgebühr sinkt dabei um 3,4 % und soll den Eigentümern einen Anreiz zur besseren Abfalltrennung geben. Die Leistungsgebühr erhöht sich allerdings um 8,1 %. Alle Informationen sind in der neuen Hausmüllgebührensatzung nachzulesen, die seit dem 1. Januar in Kraft ist.
Insgesamt ist eine finanzielle Mehrbelastung für die Schweriner Haushalte zu erwarten.
Die Neukalkulation erfolgt turnusmäßig alle drei Jahre. Preis- und Kostensteigerungen wie beispielsweise durch der CO2-Umlage gemäß BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) und die Neuausschreibung der Abfallentsorgungs- und Verwertungsleistungen aus den Vorjahren sind eingeflossen.
Bürgerentscheid am 25. Januar
Erstmalig wird in Schwerin ein Bürgerentscheid in Form einer Briefabstimmung durchgeführt. Die rund 79.000 Stimmberechtigten werden in den nächsten Tagen ihre Stimmzettel erhalten. Die Wahlbehörde hat eine zentrale Hotline für alle Fragen um den Bürgerentscheid unter 0385 545-3333 eingerichtet. Diese ist zu den üblichen Dienstzeiten besetzt. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landeshauptstadt Schwerin unter www.schwerin.de/buerger-und-volksentscheide zu finden.
Umtausch der EU-Kartenführerscheine
EU-Kartenführerscheine der Ausstellungsjahre 1999 bis 2001 müssen bis zum 19. Januar 2026 bei der gemeinsamen Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin umgetauscht werden. Mit Ablauf der Umtauschfrist verlieren die betreffenden Führerscheindokumente – nicht die Fahrerlaubnis – ihre Gültigkeit. Wer aber vor 1953 geboren wurde, der muss seinen Führerschein – egal ob Papier- oder EU-Führerschein und unabhängig vom Ausstellungsjahr – erst bis zum 19.1.2033 tauschen.
Im Zuge des Pflichtumtauschs wird der bisherige Führerschein eingezogen oder entwertet. Die Zusendung des neuen Dokuments kann anschließend aber per Direktversand durch die Bundesdruckerei bequem nach Hause erfolgen.
Anpassung der Abwassergebühren in Schwerin
Die Gebühren für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Schwerin bleiben stabil. Anpassungen gibt es lediglich bei der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen) sowie beim Zählerwesen.
Grund dafür sind gestiegene Personal-, Transport- und Fremdkosten. Aufgrund des geringen Mengenaufkommens wirken sich diese Kosten in der dezentralen Entsorgung stärker aus. Trotz der Anpassung bleibt die Abwasserentsorgung in Schwerin im Städtevergleich weiterhin kostengünstig. Die entsprechende Satzungsänderung tritt ab 1.1.2026 in Kraft.
Neue Jahreskartenpreise im Zoo Schwerin
Der Zoo Schwerin passt zum 1. Januar 2026 die Preise für seine Jahreskarten an. Die Preise für Tagestickets bleiben unverändert. Die Eintrittspreise im Zoo werden regelmäßig überprüft, um sowohl steigende Betriebskosten als auch marktübliche Entwicklungen angemessen zu berücksichtigen. Die Jahreskarten in den jeweiligen Kategorien kosten ab 2026 je 10 Euro mehr. Für das Familienjahresticket müssen die Besucherinnen und Besucher mit der Preisanpassung 40 Euro mehr einplanen.
NVS startet im Februar 2026 mit neuen Tarifen
Nach knapp drei Jahren passt der Nahverkehr Schwerin (NVS) zum 1. Februar 2026 seine Tarife an. Grund dafür sind gestiegene Betriebskosten, die den öffentlichen Nahverkehr vor Herausforderungen stellen. Ein Einzelticket für Erwachsene kostet zum Beispiel künftig 2,70 Euro im Stadtnetz. Gleichzeitig wird das Angebot gestrafft: Wochen- und Familientageskarten sowie Petermännchenkarten und Mobiltickets entfallen aufgrund gesunkener Nachfrage, die unter anderem durch das Deutschland-Ticket beeinflusst wurde. Die neue Gruppentageskarte ermöglicht Fahrten für bis zu fünf Personen. Digitale Tickets behalten einen deutlichen Preisvorteil. Obwohl IDA weiterhin Projektstatus hat, werden die Preise mit denen der NVS-App vereinheitlicht. Digitale Tickets, die über die NVS-App oder über IDA erworben werden, bleiben zehn Prozent günstiger als der Kauf am Automaten oder Schalter. Der Vorverkauf beginnt am 5. Januar 2026 im Kundencenter am Marienplatz. Nicht entwertete Fahrscheine können bis zum 30. April 2026 umgetauscht oder erstattet werden. Alle Details zu Tarifen und Umtausch gibt es unter www.nahverkehr-schwerin.de.
Zonenübergreifendes Bewohnerparken wird nochmals verlängert
Die im April 2024 eingeführte Ausnahmeregelung zum zonenübergreifenden Bewohnerparken wird aufgrund der weiterhin hohen Bauintensität im gesamten Innenstadtbereich und zahlreicher Großbaustellen noch einmal bis Ende 2026 verlängert.
Stadtwerke Schwerin senken Strompreise zum 1. Februar
Die Stadtwerke Schwerin senken ab dem 1. Februar 2026 die Strompreise um rund sechs Prozent – je nach Tarif. Möglich wird dies durch geringere Beschaffungskosten und den neuen Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten, die gestiegene Umlagen mehr als ausgleichen. Alle Kundinnen und Kunden sind per Brief über ihre Anpassungen informiert worden. Im Tarif citystrom classic zum Beispiel, sinkt der Arbeitspreis um 2,38 ct/kWh auf 31,04 ct/kWh. Ein Haushalt mit 2.500 kWh Jahresverbrauch spart dadurch rund 60 Euro im Jahr.
Öffnungszeiten der Ausländerbehörde Schwerin
Vorsprachen in der Schweriner Ausländerbehörde sind seit Dezember 2025 an Montagen nicht mehr möglich. Die Ausländerbehörde ist auch in 2026 bis auf Weiteres nur dienstags und donnerstags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den Bürgerservice geöffnet. An diesen Tagen können Termine unter www.schwerin.de/terminvergabe gebucht werden. Spontane Vorsprachen sind nur in dringenden Angelegenheiten möglich. Die Ausländerbehörde rät, Termine rechtzeitig zu buchen. Das ist mit einer Vorauswahl des jeweiligen Anliegens möglich.
Stadt versendet neue Grundsteuerbescheide im Januar
Die Landeshauptstadt wird im Januar neue Grundsteuerbescheide versenden, allerdings nur wenn Änderungen eingetreten sind. Steuerpflichtige helfen der Stadtkasse, wenn sie erst zahlen, nachdem ihnen der neue Grundsteuerbescheid mit dem neuen Zahlbetrag vorliegt. Bestehende Lastschrifteinzugsermächtigungen nutzt die Stadtkasse weiter, wenn der Lastschrifteinzug auf dem Steuerbescheid ausgewiesen ist. Festsetzungen aufgrund des Bescheides aus Januar 2025 gelten unverändert weiter. Zahlungen sind dann gemäß der bisherigen Festsetzung fällig.
Open Library in der Hauptbibliothek im Klöresgang
In der Stadtbibliothek Schwerin sind die vorbereitenden technischen Maßnahmen für die Umsetzung der „Open Library“ weitgehend abgeschlossen. Der offizielle Start ist für Februar/März 2026 vorgesehen. Damit wird die Stadtbibliothek Schwerin die erste Bibliothek in Mecklenburg-Vorpommern sein, die ihre Öffnungszeiten im Selbstbedienungs-Modus personallos erweitert. In der ersten Testphase wird die Hauptbibliothek im Klöresgang künftig wochentags bis 21 Uhr und samstags bis 17 Uhr ohne Personal zugänglich sein
Neue Technik für die Schweriner Sternwarte
Im Frühjahr/Sommer 2026 wird das Planetarium mit einem digitalen Ganzkuppelprojektor ausgestattet und damit in eine neue Ära aufbrechen.
Seit 1992 gehören die Sternwarte und das Planetarium in der Weinbergstraße zur Volkshochschule der Landeshauptstadt Schwerin. Jährlich besuchen mehr als 7.000 Gäste die Einrichtung, die sowohl für Schulklassen als auch für die breite Öffentlichkeit vielfältige Angebote bereithält.
***
Text: Schwerin.de