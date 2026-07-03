Aktuelle Verkehrsmeldungen Schwerin Juli 2026 aufgrund von Bauarbeiten und Veranstaltungen
Ab Montag, 6. Juli 2026
Werderstraße Höhe Haus-Nr. 4 in Abschnitten halbseitig gesperrt
In der Werderstraße Höhe Haus-Nr. 4 wird im Auftrag der Netz- und Wartungsservice (NWS) GmbH vom 6. bis 9. Juli 2026 jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr aufgrund der Verlegung einer Niederspannungsleitung die Straße in Abschnitten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.
Gehwegschäden an der Straße Carlshöhe werden behoben
Vom 6. bis 17. Juli 2026 werden im Auftrag der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) an der Straße Carlshöhe zwischen dem Gertrudenhof und dem Postweg Gehwegschäden behoben. Die Arbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung in 50-Meter- Abschnitten. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel an den Arbeiten vorbeigeleitet.
Aktuelle Verkehrsmeldungen aufgrund von Veranstaltungen
Am Dienstag, den 7. Juli 2026
Tag der Geodäsie: Markt für den Fahrzeugverkehr gesperrt
Am 7. Juli 2026 wird der Markt von 9 bis 15 Uhr aufgrund der Veranstaltung, „Tag der Geodäsie“ voll gesperrt. Die Zufahrt zur Schusterstraße und zur Tiefgarage Buschstraße erfolgt über die Schloßstraße.
Am Samstag, den 11. Juli 2026
Zwischen Sportgymnasium und Sportplatz Lambrechtsgrund:
Von-Flotow-Straße gesperrt
Am Samstag, den 11. Juli 2026 wird die Von-Flotow-Straße zwischen Zufahrt Sportgymnasium und Zufahrt Sportplatz Lambrechtsgrund von 10 bis 13 Uhr aufgrund der 19. Deutschen Zollmeisterschaften voll gesperrt.
Die Zu- und Abfahrt vom Parkplatz des Alten Friedhofes wird durch die Ordner an den Sperrungen mit kurzen Wartezeiten gewährleistet.
Am Sonntag, den 12. Juli 2026
Markt für den Fahrzeugverkehr gesperrt
Am 12. Juli 2026 wird der Markt von 11 bis 17 Uhr aufgrund der Veranstaltung, „Ich & Wir – Wandelkonzert im Regierungsviertel“ voll gesperrt.
Die Zufahrt zur Schusterstraße und zur Tiefgarage Buschstraße erfolgt über die Schloßstraße.
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Text: Landeshauptstadt Schwerin