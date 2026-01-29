Tanzaktion „One Billion Rising“ gegen patriarchale Gewalt am 14. Februar 2026 in Schwerin – Schwerin beteiligt sich am 14. Februar 2026 mit einer Tanzaktion gegen patriarchale Gewalt an der weltweiten Kampagne „One Billion Rising“ – auf Deutsch bedeutet dies „Eine Milliarde erhebt sich„. „Der Titel wurde gewählt, weil etwa jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt erfährt. Statistisch sind dies eine Milliarde Frauen. Die internationale Bewegung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ruft Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, am 14. Februar gemeinsam zu tanzen und zu protestieren“, erklärt Schwerins Gleichstellungs- und Familienbeauftragte Claudia Wendorf.
Auch das Beratungs- und Hilfenetz des AWO Kreisverbandes Schwerin-Parchim e. V. und der Soroptimist International Club Schwerin wollen ein starkes, musikalisches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen und tanzend Gerechtigkeit einfordern.
„Unter dem diesjährigen Motto „Women on Fire – Ni una menos“ laden die Organisatorinnen darum herzlich am 14. Februar 2026 um 14.00 Uhr in die Mecklenburgstraße/Ecke Schloßstraße in Schwerin ein – zum Zuschauen, Mittanzen und zum gemeinsamen Laut sein. Denn das Motto steht symbolisch für das innere Feuer der Frauen, das diese mit Begeisterung, Leidenschaft und Stärke gegen Gewalt auftreten lässt. Natürlich geht es dabei auch um Sichtbarkeit. Und wir wollen deutlich machen, dass nur gemeinsames und solidarisches Handeln helfen kann, patriarchale Strukturen zu verändern, die Gewalt gegen Frauen zu beenden und Gleichberechtigung zu erreichen“, so Claudia Wendorf.
Wer Lust und Zeit hat, kann schon vorab in einem Workshop die Choreographie des Tanzes zum „One Billion Rising“ gemeinsam einüben. Der Workshop findet am 4. Februar 2026 um 10.00 Uhr im Beratungshaus der AWO am Platz der Jugend 10, 19053 Schwerin statt.
