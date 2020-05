Erstellt in

Altenburg (TH) – Am 02.05.2020 befand sich eine 65 jährige Hundehalterin mit ihrem Dalmatiner in der Bahnhofstraße in Altenburg.

Während eine 14 Jährige ebenfalls vor Ort war, wurde diese um 13:30 Uhr durch den nicht ordnungsgemäß gesicherten Hund gebissen und musste kurzzeitig ärztlich versorgt werden.

Die Hose der Geschädigten wurde dabei ebenfalls beschädigt.

Landespolizeiinspektion Gera