Aschaffenburg (BY) – In Aschaffenburg ist eine Frau positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Frau war mit ihrer Familie in Südtirol in Urlaub und zeigte nach der Rückkehr leichte Symptome.

Der Ehemann und die drei Kinder haben keine Symptome. Die Frau, ihr Ehemann und die drei Kinder befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt Aschaffenburg ermittelt zurzeit die Kontaktkette.

Stadt Aschaffenburg