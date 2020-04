Bad Saulgau – In Deutschland wird es immer VERRÜCKTER: Frau am Käsestand auf dem Wochenmarkt geschlagen

Erstellt in

Bad Saulgau (BW) – Motiv UNBEKANNT: Bereits am Mittwoch, 08.04.2020, gg. 10:30 Uhr, kam es auf dem Wochenmarkt in Bad Saulgau zu einer Körperverletzung. An einem Käsestand erhielt eine 69-jährige Frau von einer weiteren Wochenmarktbesucherin plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf.

Hierbei zog sich die 69-Jährige eine blutende Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die „Täterin“ wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, 165 – 170 cm groß, lange hellbraune Haare.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 – 482 0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ravensburg