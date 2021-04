BAMBERG (BY) – Von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter, während der Osterfeiertage, mehrere hochwertige Baumaschinen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Die Arbeitsgeräte waren seit dem Gründonnerstag in einem Büroraum auf einer Baustelle in der Starkenfeldstraße versperrt. Am Dienstag, 6. April, bemerkten Arbeiter dann den Diebstahl. Die Beute hat einen Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Kripo Bamberg sicherte vor Ort Spuren, hofft aber auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im Zeitraum vom 1. April bis 6. April verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Starkenfeldstraße beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen setzen sich bitte mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung.

Polizei Bamberg