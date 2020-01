Bayreuth – RW21: Bilderbuchkino am Freitag, 10. Januar, um 15 Uhr

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 10. Januar, um 15 Uhr, wird für alle Kinder ab vier Jahren in der Black Box des RW21 beim Bilderbuchkino „Die Geisterbibliothek“ nach einem Bilderbuch von David Melling gezeigt.

Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Als Bo eines Abends in ihrem Lieblingsbuch liest, passiert plötzlich etwas Merkwürdiges. Sie befindet sich in einer großen Bibliothek, umringt von freundlichen Geistern. Diese lieben Geschichten so sehr, dass sie dringend Bücher von Kindern brauchen, um damit ihre Bibliothek zu füllen.

Eine Geschichte über die Liebe zu Büchern für Kinder ab vier Jahren.

Stadt Bayreuth