Bayreuth – Stadtbauhof unterstützt Müllsammelaktionen

BAYREUTH (BY) – Achtlos weggeworfene Verpackungen von Getränken und Essen, Zigarettenschachteln und –kippen sowie sonstige Abfälle an allen Ecken und Enden gehören in vielen Fällen leider zum Alltag. Dieses Phänomen wird im Fachjargon „Littering“ genannt. Dabei spielt es für die Verursacher scheinbar keine Rolle, ob sie sich in der Fußgängerzone, auf Straßen, Geh- und Radwegen oder in Parks und der freien Natur bewegen. Der Müll wird einfach fallen und liegen gelassen. Trotz intensiver Reinigungsintervalle ist nach der Reinigung kurze Zeit später wieder vor der Reinigung.

Viele Bürgerinnen und Bürger, Schulkinder und Naturliebhaber wollen dies nicht länger akzeptieren. Täglich gehen im Stadtbauhof Beschwerden und Hinweise ein, aber auch Anfragen, ob private Initiative zur Beseitigung dieser Missstände möglich wäre. Der Stadtbauhof unterstützt private Müllsammelaktionen im Stadtgebiet bereits seit geraumer Zeit, indem er zum Beispiel Greifzangen, Warnwesten sowie Müllsäcke bereitstellt und die eingesammelten Abfälle entsorgt. Viele Vereine, Schulklassen oder sonstige Initiativen haben schon zu mehr Sauberkeit in der Stadt und deren Naherholungsgebieten beigetragen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich per Mail an stadtbauhof@stadt.bayreuth.de oder direkt bei der städtischen Abfallberatung unter der Telefonnummer 0921 25-1848 melden.

Noch ein Hinweis: Zum wiederholten Male findet im Rahmen von „Let‘s Clean Up Europe“ ein deutschlandweiter Fotowettbewerb statt. Die Einsender/innen der sechs Bilder mit den meisten Facebook-„Likes“ unter www.facebook.com/abfallvermeidung gewinnen bis zu 400 Euro! Das Voting läuft zwischen dem 1. und 14. Dezember. Anmeldungen sind unter https://letscleanupeurope.de/home möglich.

***

Stadt Bayreuth