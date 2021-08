By

Bayreuth (BY) – Top-Event: Am Donnerstag, 19. August, von 10 bis zirka 12 Uhr, findet in der Kinderbibliothek im RW21 für alle Sechs- bis Neunjährigen eine kunterbunte Jim-Knopf-Party mit Basteln, Lummerland-Rallye und tollen Spielen statt.

Eine Anmeldung ist über das Sommerferienprogramm der Stadt und auch über stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de möglich.

***

Stadt Bayreuth