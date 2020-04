Bayreuth – Umwelt: Kandidaten für den Umwelt- und Naturschutzpreis gesucht

Erstellt in

Bayreuth (BY) – Umwelt: Die Stadt Bayreuth vergibt in diesem Jahr wieder ihren Umwelt- und Naturschutzpreis. Die Auszeichnung kann alle zwei Jahre verliehen werden und ist mit 2.500 Euro dotiert.

Der Umwelt- und Naturschutzpreis wird für besondere Leistungen zum Schutz der Umwelt und Natur vergeben. Dies gilt besonders für Leistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Erhaltung und Verbesserung von Umweltbedingungen, für die Verbesserung des Wohnumfeldes der Stadt sowie für beispielhaftes ökologisches Bauen. Die Auszeichnung kann an einzelne Personen, an Personengruppen, aber auch an Initiativen, Vereine oder Verbände verliehen werden, die ihren Wohnsitz oder ihre Niederlassung im Stadtgebiet Bayreuth haben.

Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 31. August an die Stadt Bayreuth, Umwelt- und Verkehrsreferat sowie Meldewesen, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth, gerichtet werden. Über die Vergabe des Preises entscheidet der Stadtrat unter Ausschluss des Rechtsweges.

Stadt Bayreuth