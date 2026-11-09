Blutiger Anschlag in Krakau / Polen: Neun Menschen getötet – Todesschütze von Krakau stirbt nach Schusswechsel mit Polizei – Blutbad auf einem der bekanntesten Plätze Europas: Ein 24-jähriger Pole erschießt in Krakau sechs Menschen und verletzt 15 weitere. Wenig später entdeckt die Polizei drei tote Familienangehörige des Angreifers. Der Täter stirbt zwei Tage nach dem Anschlag im Krankenhaus. Während Polen um die Opfer trauert, ermitteln die Behörden wegen Terrorverdachts. Auch ein deutscher Staatsbürger befindet sich unter den Verletzten.
Anschlag in Krakau/Warschau/Hamburg, 9. November 2026 – Was am Samstagnachmittag auf dem historischen Hauptmarkt der polnischen Stadt Krakau geschah, hat ein ganzes Land erschüttert. Mitten im belebten Zentrum, wo sich normalerweise Touristen, Familien und Einheimische zwischen Restaurants, Straßencafés und historischen Gebäuden aufhalten, eröffnete ein schwer bewaffneter Mann aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten.
Sechs Menschen verloren auf dem Hauptmarkt ihr Leben. Weitere 15 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizeibeamte. Bei anschließenden Ermittlungen entdeckten die Behörden drei weitere Tote im Elternhaus des Angreifers.
Am frühen Montagmorgen, dem 9. November 2026, starb der 24-jährige mutmaßliche Täter im Krankenhaus an den Verletzungen, die er bei einem Schusswechsel mit der Polizei erlitten hatte. Sein Tod wurde von der Polizei der Woiwodschaft Kleinpolen offiziell bestätigt.
Damit sind nach bisherigen Erkenntnissen zehn Menschen tot, wenn man den Angreifer mitzählt. Neun Menschen gelten als Opfer der Gewalttat.
Anschlag in Krakau: Ein Samstagnachmittag wird zum Albtraum
Es war gegen 15 Uhr am 7. November 2026, als ein Mann mit seinem Fahrzeug auf den Rynek Główny, den berühmten Hauptmarkt von Krakau, fuhr.
Der historische Platz zählt zu den bekanntesten touristischen Sehenswürdigkeiten Polens. An Wochenenden ist er gewöhnlich von Besuchern aus aller Welt bevölkert.
Nach Angaben der polnischen Ermittlungsbehörden begann der Fahrer aus seinem Auto heraus, offenbar wahllos auf Menschen zu schießen. Er trug militärähnliche Kleidung, eine Schutzweste und war mit Schusswaffen ausgerüstet.
Augenzeugen berichteten von panisch flüchtenden Menschen. Besucher suchten Schutz in umliegenden Gebäuden, Restaurants und Geschäften. Aufnahmen aus dem Umfeld des Tatortes dokumentierten zahlreiche Schüsse in schneller Folge.
Die Situation entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Großeinsatz für Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr.
Besonders erschreckend: Der Angriff beschränkte sich offenbar nicht ausschließlich auf den Hauptmarkt. Nach Angaben der Stadt Krakau wurde auch eine Straßenbahn der Linie 1 im Bereich des Plac Wszystkich Świętych aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschossen. Dabei ging eine Scheibe der Fahrerkabine zu Bruch. Fahrgäste und Straßenbahnfahrer blieben unverletzt.
Polizei liefert sich Schusswechsel mit dem Täter
Die ersten Polizeibeamten reagierten nach Angaben des polnischen Innenministeriums innerhalb weniger Minuten auf den Notruf.
Auf seiner weiteren Fahrt soll der Angreifer an einer Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein. Anschließend verließ er seinen Wagen und eröffnete das Feuer auf die eintreffenden Einsatzkräfte.
Die Polizisten erwiderten die Schüsse.
Im Bereich der Kreuzung der Straßen Dietla und Stradomska gelang es ihnen schließlich, den Angreifer zu überwältigen. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Schussverletzungen.
Auch zwei Polizeibeamte wurden schwer verletzt.
Ministerpräsident Donald Tusk würdigte später ausdrücklich den Einsatz der Polizisten Jakub Kulik und Artur Morański. Ihr Eingreifen habe wahrscheinlich weitere Todesopfer verhindert.
Besonders kritisch war zunächst der Zustand des 24-jährigen Beamten Jakub Kulik. Für ihn wurde ein öffentlicher Blutspendenaufruf gestartet.
Zwei Chirurgen, die sich zufällig in der Nähe des Geschehens befanden, leisteten den angeschossenen Beamten noch vor Ort medizinische Hilfe. Nach Einschätzung der Ärzte könnten diese Maßnahmen lebensrettend gewesen sein.
Todesschütze stirbt am Montagmorgen im Krankenhaus
Der schwer verletzte Angreifer wurde nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus gebracht.
Dort kämpften Ärzte um sein Leben. Der 24-Jährige musste mehrfach operiert werden, sein Zustand blieb jedoch kritisch.
Am Montag, dem 9. November 2026, starb er gegen 4.30 Uhr an seinen Verletzungen.
Bei dem Mann handelte es sich um den polnischen Staatsbürger Michał Oksiński aus Ostrowiec Świętokrzyski.
Sein Tod erschwert die Ermittlungen erheblich. Eine ausführliche Vernehmung des Beschuldigten war aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht mehr möglich.
Damit bleibt eine der wichtigsten Fragen vorerst unbeantwortet: Was brachte einen jungen Mann dazu, auf einem belebten öffentlichen Platz wahllos Menschen zu erschießen?
Drei weitere Todesopfer im Elternhaus entdeckt
Noch während die Ermittlungen in Krakau liefen, machten die Behörden eine weitere erschütternde Entdeckung.
Im Familienhaus des Angreifers in Ostrowiec Świętokrzyski, rund 150 bis 180 Kilometer nordöstlich von Krakau, wurden drei Leichen gefunden.
Bei den Toten handelt es sich um den Vater, die Mutter und die jüngere Schwester des 24-Jährigen.
Die Familienmitglieder wiesen Schussverletzungen auf.
Nach bisherigen Erkenntnissen der polnischen Ermittler besteht der dringende Verdacht, dass der Angreifer auch diese drei Menschen getötet hatte, bevor er nach Krakau fuhr.
Die Behörden prüfen unter anderem, ob die Familienangehörigen möglicherweise im Schlaf erschossen wurden.
Eine abschließende Rekonstruktion der Geschehnisse im Elternhaus liegt bislang nicht vor.
Bekannt wurde inzwischen, dass die 21-jährige Schwester des Täters, Magdalena Oksińska, an der Akademie der Bildenden Künste in Krakau studierte. Die Hochschule bestätigte ihren Tod und würdigte die junge Frau als talentierte Studentin.
Somit könnte dem öffentlichen Anschlag auf dem Krakauer Hauptmarkt bereits ein dreifaches Tötungsdelikt innerhalb der eigenen Familie vorausgegangen sein.
Sechs Menschen auf dem Hauptmarkt erschossen – auch Ausländer unter den Opfern
Unter den sechs auf dem Hauptmarkt getöteten Menschen befinden sich nach Behördenangaben vier Frauen und zwei Männer.
Die Opfer waren zwischen 32 und 61 Jahre alt.
Vier der Getöteten stammten aus Polen. Unter den Todesopfern befanden sich außerdem ein britischer Staatsbürger und eine Frau aus Österreich.
Eines der Opfer war die 53-jährige Malerin Izabela Woźna, Mutter von vier Kindern. Sie hatte erst am Freitagabend, einen Tag vor dem Anschlag, eine Ausstellung ihrer Arbeiten in Krakau eröffnet.
Neben den sechs Todesopfern wurden 15 Menschen verletzt. Bei mehreren von ihnen bestand zunächst Lebensgefahr.
Auch ein deutscher Staatsbürger befindet sich unter den Verletzten. Weitere Betroffene stammen unter anderem aus Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien.
Nach Angaben der Behörden vom Montag werden weiterhin 15 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Vierzehn befinden sich demnach in einem stabilen Zustand, während einer der angeschossenen Polizeibeamten weiterhin schwer verletzt ist.
Wer war der Täter von Krakau?
Bei dem Angreifer handelte es sich um den 24-jährigen Michał Oksiński, einen polnischen Staatsbürger aus Ostrowiec Świętokrzyski.
Nach Angaben der Polizei war der Mann bislang nicht vorbestraft.
Er besaß eine Genehmigung zum Waffenbesitz und hatte in einem örtlichen Schützenverein trainiert.
Auch sein Vater verfügte über eine Waffenbesitzgenehmigung.
Der Schützenverein bestätigte nach dem Anschlag, dass der junge Mann dort trainiert hatte. Zugleich erklärte der Verein, dass er dort keine spezielle Ausbildung für dynamisches, taktisches oder kampfbezogenes Schießen erhalten habe.
Bei der Durchsuchung des Familienhauses und der Untersuchung des Täterfahrzeugs stellten die Ermittler insgesamt elf Schusswaffen sicher.
Vier Waffen, darunter zwei halbautomatische Gewehre des Typs AR-15, wurden im Zusammenhang mit dem Angreifer und seinem Fahrzeug in Krakau gefunden. Sieben weitere Waffen befanden sich im Familienhaus.
Außerdem entdeckten Ermittler mehrere Hundert Schuss Munition.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei dem Angriff mindestens mehrere Dutzend, möglicherweise sogar mehrere Hundert Schüsse abgegeben.
Die genaue Anzahl wird anhand der gesicherten Patronenhülsen und weiteren Spurenmaterials untersucht.
Terrorverdacht: War der Täter rechtsextremistisch motiviert?
Eine der zentralen Fragen betrifft das Motiv des Angreifers.
Polens Innenminister Marcin Kierwiński hatte bereits kurz nach dem Anschlag erklärt, es gebe Hinweise darauf, dass der Mann sehr radikale und ultranationalistische Ansichten vertreten habe.
Auch eine mögliche Faszination für rechtsextremistische Ideologien wurde von Regierungsvertretern angesprochen.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts einer terroristischen Straftat.
Allerdings betonten die Ermittlungsbehörden am Montag ausdrücklich, dass das konkrete Motiv noch nicht feststeht.
Bei der Durchsuchung des Zimmers des Angreifers fanden Ermittler unter anderem eine gelbe Fahne mit einer schwarzen Schlange und dem englischen Schriftzug „Don’t tread on me“.
Dabei handelt es sich um die sogenannte Gadsden-Flagge, deren Ursprung in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung des 18. Jahrhunderts liegt.
Die Fahne wird in unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen verwendet. Ihr Besitz allein ist kein Beweis für eine extremistische Einstellung.
Auch verschiedene Symbole und Aufnäher auf der Kleidung des Täters werden untersucht.
Die Ermittler versuchen nun festzustellen, welche Bedeutung diese Gegenstände für den 24-Jährigen hatten und ob sie Hinweise auf seine Beweggründe liefern.
Staatsanwaltschaft warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen
Przemysław Nowak, Sprecher der polnischen Landesstaatsanwaltschaft, erklärte am Montag, dass die Ermittler das Motiv des Täters weiterhin nicht kennen.
Untersucht wird insbesondere, ob Oksiński allein handelte, durch andere Personen beeinflusst wurde oder möglicherweise Kontakte zu extremistischen Gruppierungen unterhielt.
Dazu werden unter anderem seine elektronischen Geräte ausgewertet.
Die Ermittler hoffen, durch Computer, Mobiltelefone, digitale Kommunikation und andere Aufzeichnungen nähere Erkenntnisse über die Vorbereitung der Tat zu gewinnen.
Polens Justizminister Waldemar Żurek betonte, dass die Ermittlungen trotz des Todes des Schützen fortgesetzt werden.
Auch die Frage, ob der Anschlag bereits längere Zeit geplant war, ist bislang nicht abschließend beantwortet.
Politischer Streit über das mögliche Tatmotiv
Der Anschlag hat in Polen auch eine politische Diskussion ausgelöst.
Vertreter der Regierung hatten frühzeitig auf mögliche rechtsextremistische Hintergründe hingewiesen.
Der Vorsitzende der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jarosław Kaczyński, wies entsprechende Darstellungen entschieden zurück und warf Regierungsvertretern vor, voreilige beziehungsweise unzutreffende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ministerpräsident Donald Tusk appellierte dagegen an alle politischen Lager, die Tragödie nicht für parteipolitische Auseinandersetzungen zu instrumentalisieren.
Regierungssprecher Adam Szłapka mahnte ebenfalls zur Zurückhaltung, solange die Behörden nicht über vollständige Ermittlungsergebnisse verfügen.
Entscheidend bleibt daher, zwischen den bisherigen Verdachtsmomenten und einem tatsächlich nachgewiesenen politischen oder terroristischen Motiv zu unterscheiden.
Ermittlungen auch gegen Unterstützer und Gewaltverherrlichung im Internet
Neben der Aufklärung des Anschlags beschäftigen die polnischen Sicherheitsbehörden inzwischen mögliche Nachahmungstaten.
Nach Angaben des Innenministeriums wurden fünf Personen festgenommen, nachdem im Internet Beiträge entdeckt worden waren, in denen die Gewalttat verherrlicht wurde.
Das polnische Zentralbüro zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und weitere Polizeibehörden überwachen entsprechende Aktivitäten besonders aufmerksam.
Dabei geht es auch um die Frage, ob die Tat andere gewaltbereite Personen zu ähnlichen Angriffen ermutigen könnte.
Ob es direkte Verbindungen zwischen dem Krakauer Täter und den festgenommenen Personen gibt, ist nicht belegt.
Polen unter Schock: Staatstrauer und Gedenken an die Opfer
Die Tat hat in Polen landesweite Bestürzung ausgelöst.
Auf dem Krakauer Hauptmarkt, auf dem sich noch am Samstag dramatische Szenen abgespielt hatten, versammelten sich am Sonntag und Montag zahlreiche Menschen zum Gedenken an die Opfer.
Sie legten Blumen nieder, entzündeten Kerzen und hinterließen persönliche Botschaften.
Auch bei einem Gedenkgottesdienst in der Krakauer Universitätskirche erinnerten zahlreiche Menschen an die Getöteten.
In Polen wurde eine zweitägige Staatstrauer angeordnet. Öffentliche Veranstaltungen wurden teilweise abgesagt, Flaggen auf halbmast gesetzt.
Die Stadt Krakau richtete psychologische Hilfsangebote für Betroffene ein.
Der Anschlag trifft eine Stadt, die besonders für ihre historische Altstadt, ihre kulturelle Bedeutung und ihre internationale Anziehungskraft bekannt ist.
Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Der historische Stadtkern gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird jährlich von zahlreichen Besuchern aus dem In- und Ausland besichtigt.
Dass sich ein derartiges Gewaltverbrechen mitten in diesem touristischen Zentrum ereignete, verstärkt das Entsetzen über die Tat.
Debatte über Waffenbesitz und Sicherheitsmaßnahmen
Die Ermittlungen werfen auch Fragen zum polnischen Waffenrecht auf.
Sowohl der Angreifer als auch sein Vater besaßen gültige Waffenbesitzgenehmigungen.
Nach der Sicherstellung von insgesamt elf Schusswaffen kündigten Regierungsvertreter an, die bestehenden Vorschriften und Anforderungen für Waffenbesitzer überprüfen zu wollen.
Dabei dürfte insbesondere untersucht werden, wie der Täter Zugang zu den verwendeten Waffen erhalten konnte und ob bei früheren Kontrollen Auffälligkeiten hätten erkannt werden können.
Auch die Sicherheitsmaßnahmen an stark besuchten öffentlichen Plätzen stehen zur Diskussion.
In mehreren polnischen Städten wurde der Schutz öffentlicher Bereiche nach dem Anschlag verstärkt.
Konkrete gesetzliche Änderungen wurden bislang jedoch nicht beschlossen.
Weitere Gewalttaten in Polen beschäftigen die Sicherheitsbehörden
Der Anschlag von Krakau ereignete sich vor dem Hintergrund weiterer schwerer Gewalttaten, die Polen in den vergangenen Wochen erschüttert hatten.
Bereits Mitte Oktober waren innerhalb weniger Tage mehrere Schulen in der Woiwodschaft Masowien Schauplätze von Angriffen mit Messern oder anderen scharfen Gegenständen geworden.
Dabei wurde ein Mensch getötet, weitere Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder.
Ministerpräsident Tusk hatte in diesem Zusammenhang vor der Verherrlichung von Gewalt im Internet gewarnt.
Sicherheitsexperten befassen sich zunehmend mit der Gefahr, die von einzelnen Tätern ausgeht, die sich durch extremistische Inhalte, Gewaltfantasien oder digitale Gemeinschaften beeinflussen lassen.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den früheren Vorfällen und dem Anschlag von Krakau ist allerdings bislang nicht nachgewiesen.
Chronologie des Anschlags von Krakau
Samstag, 7. November 2026
- Gegen 15 Uhr fährt der bewaffnete Angreifer auf den Krakauer Hauptmarkt und eröffnet das Feuer.
- Sechs Menschen werden getötet, zahlreiche weitere verletzt.
- Die Polizei greift innerhalb weniger Minuten ein. Bei einem Schusswechsel werden der Täter und zwei Polizeibeamte schwer verletzt.
- Der Angreifer wird festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.
- Im Familienhaus des 24-Jährigen werden die Leichen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Schwester entdeckt.
Sonntag, 8. November 2026
- Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts einer terroristischen Straftat auf.
- Die Behörden untersuchen mögliche politische und extremistische Hintergründe.
- Polen trauert um die Opfer. In Krakau finden Gedenkveranstaltungen statt.
- Der Angreifer befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.
Montag, 9. November 2026
- Gegen 4.30 Uhr stirbt der 24-jährige Schütze im Krankenhaus.
- Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass das genaue Tatmotiv weiterhin ungeklärt ist.
- Ermittler werten digitale Geräte, Waffen und weitere Beweismittel aus.
- Die Behörden berichten über den Gesundheitszustand der Verletzten und kündigen eine Überprüfung der Waffenbesitzbestimmungen an.
Fazit: Anschlag von Krakau hinterlässt neun Todesopfer und viele offene Fragen
Der Anschlag in Krakau zählt zu den schwersten Schusswaffenverbrechen der jüngeren polnischen Geschichte.
Sechs Menschen wurden auf einem belebten öffentlichen Platz erschossen. Drei weitere Menschen, mutmaßlich vom selben Täter, verloren im Familienhaus ihr Leben. Zahlreiche Verletzte kämpfen mit den körperlichen und psychischen Folgen der Tat.
Der Tod des 24-jährigen Schützen im Krankenhaus bedeutet zugleich, dass die Ermittler eine wichtige Möglichkeit verloren haben, die Hintergründe des Verbrechens unmittelbar durch eine Vernehmung aufzuklären.
Die sichergestellten Waffen, elektronischen Geräte und sonstigen Beweise könnten nun entscheidend dafür sein, das Motiv und die mögliche Vorbereitung des Anschlags zu rekonstruieren.
Ob es sich tatsächlich um einen politisch motivierten Terroranschlag handelte oder andere Hintergründe ausschlaggebend waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.
Für die Angehörigen der Opfer und die Menschen in Krakau bleibt eine Tragödie, deren Folgen weit über den 7. November hinausreichen werden.
Stand der Berichterstattung: 9. November 2026. Die Ermittlungen dauern an.
Quellen und weiterführende Informationen
- Stadt Krakau – Offizielle Mitteilung zum Tod des Angreifers vom 9. November 2026
- Stadt Krakau – Offizielle Informationen zum Anschlag vom 7. November 2026
- Reuters – Krakow mass shooter dies as political dispute over motives builds, 9. November 2026
- Associated Press – Gunman who killed 6 in Krakow square dies in hospital
- Tagesschau – Todesschütze von Krakau ist tot, 9. November 2026
- ZDFheute – Polen ermittelt wegen Terror: Was bisher bekannt ist
(hk) – Mittelrhein Tageblatt