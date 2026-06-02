Zazu & Tierschutz zwischen Hoffnung und Herzschmerz – Warum jede Rettung zählt – Tierschutz ist voller emotionaler Momente. Momente voller Hoffnung, voller Glück und manchmal voller Wunder. Wenn ein Hund nach Jahren voller Leid endlich zum ersten Mal in einem weichen Körbchen schlafen darf. Wenn aus Angst plötzlich Vertrauen wird. Wenn ein Tier, das niemand mehr wollte, endlich Liebe erfährt. ❤️🐾
Doch Tierschutz hat auch eine andere Seite.
Eine Seite, über die nur wenige Menschen sprechen.
Eine Seite voller Tränen, Ohnmacht und gebrochener Herzen.
Denn nicht jede Rettung endet mit einem Happy End.
Gerade Hunde aus rumänischen Tötungsstationen haben oft jahrelanges Leid hinter sich. Viele sind krank, verletzt oder völlig entkräftet. Manche schaffen es trotz Rettung leider nicht mehr. Und genau diese Momente gehören ebenfalls zum Tierschutz dazu – auch wenn sie unendlich weh tun.
DJ GerreG rettet Hunde durch Musik und Partys
Dass Musik tatsächlich Leben retten kann, zeigt DJ GerreG seit vielen Monaten auf ganz besondere Weise. Durch seine DJ-Auftritte, Veranstaltungen und Musikprojekte konnten allein im Jahr 2025 insgesamt 25 Hunde aus rumänischen Tötungsstationen gerettet werden.
👉 Mehr dazu:
https://djgerreg.de/dj-gerreg-rettet-25-hunde-vor-dem-tod-durch-partys-musik/
Unter dem Motto „Feiern rettet Leben“ fließt ein Teil der Einnahmen direkt in den Tierschutz und hilft dabei, Hunde vor dem sicheren Tod zu bewahren. Viele dieser Tiere hätten ohne Hilfe niemals eine Chance gehabt.
Doch manchmal schreibt das Leben andere Geschichten.
Die traurige Geschichte von ZAZU
Eine dieser Geschichten ist die von Senior-Hündin ZAZU.
Die alte Hundeomi wurde vor einiger Zeit von einem Auto angefahren und landete schließlich in einer rumänischen Tötungsstation. Alt, verletzt und aussortiert. Für viele Hunde bedeutet ein solcher Ort das sichere Todesurteil.
Als der Tierschützer Harald – ein Bekannter von DJ GerreG – während seiner Reise durch Rumänien mehrere Tötungsstationen besuchte, entdeckte er ZAZU. Ihre traurigen Augen, ihre ruhige Art und ihre Sanftheit berührten sofort alle Beteiligten.
Gemeinsam wurde entschieden:
Diese Hündin soll gerettet werden. ❤️
Die Rettungspatenschaft wurde von DJ GerreG und seiner Frau übernommen, ZAZU erhielt ihren Namen und durfte die Tötungsstation verlassen. Endlich schien es so, als dürfte sie ihren Lebensabend in Sicherheit verbringen.
Doch das Schicksal meinte es anders.
In ihrer Übergangsunterbringung bekam ZAZU eine schwere Infektion. Ihr alter und geschwächter Körper hatte nicht mehr die Kraft zu kämpfen. Sie schlief friedlich ein, bevor sie ihre Reise nach Deutschland antreten konnte. 😢
Die Nachricht traf alle mitten ins Herz.
Denn obwohl ZAZU nur kurze Zeit Teil dieser Rettung war, hatte sie bereits einen festen Platz in den Herzen der Menschen gefunden, die für sie kämpften.
Und dennoch:
Sie musste nicht alleine in einer Tötungsstation sterben.
Sie wurde gesehen.
Sie wurde geliebt.
Und Menschen haben alles versucht, um ihr zu helfen.
ZAZU hat ihren letzten Ruheplatz auf tierfriedhof.net gefunden
Zum Gedenken an die liebe Hundeomi erhielt ZAZU nun einen besonderen Ehrenplatz auf tierfriedhof.net, wo ihre Geschichte für immer in Erinnerung bleiben soll.
👉 Zur Gedenkstätte von ZAZU:
https://tierfriedhof.net/gedenkstaetten/hunde/zazu-260601/
Besuchen sie Zazu und entzünden Sie bitte eine Kerze für sie.
Vielleicht ist genau das eine der wichtigsten Botschaften im Tierschutz:
Nicht jede Geschichte endet glücklich.
Aber jedes Tier verdient Liebe, Würde und Menschen, die nicht wegsehen.
Und manchmal bedeutet Rettung eben auch, einem Tier wenigstens zu zeigen, dass es nicht vergessen ist. ❤️🐾 (hk)
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Text: DJ GerreG
Quellen: DJGerreG.de, tierfriedhof.net
Häufig gestellte Fragen
Tierschutz beinhaltet sowohl Momente voller Hoffnung und Glück als auch Situationen mit Herzschmerz und Ohnmacht, da nicht jede Rettung ein Happy End hat.
DJ GerreG rettet Hunde durch seine Musikauftritte und Partys, wobei ein Teil der Einnahmen direkt in den Tierschutz fließt und so Hunde aus rumänischen Tötungsstationen gerettet werden.
ZAZU wurde aus einer rumänischen Tötungsstation gerettet, erlitt jedoch eine schwere Infektion in der Übergangsunterbringung und verstarb, bevor sie nach Deutschland reisen konnte.
Auch wenn ein Tier wie ZAZU stirbt, bedeutet Rettung, dass es gesehen, geliebt und nicht vergessen wird, was dem Tier Würde und Respekt schenkt.
ZAZU hat einen Ehrenplatz auf tierfriedhof.net, wo ihre Geschichte erinnert wird und Besucher eine Kerze für sie entzünden können.