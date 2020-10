Boppard am Rhein – Verkehr: Vollsperrung der Straßen „Am Casino“ und teilweise Vollsperrung der „Marienberger Straße“ ab 19.10.2020

Boppard am Rhein – Verkehr: In der Zeit vom 19.10.2020 bis 21.10.2020 erfolgt in den Straßen „Am Casino“ und „Marienberger Straße“ eine Vollsperrung in Form einer Wanderbaustelle. Dringende Asphalt- und Bordarbeiten machen dies notwendig.

Vom 19.10.2020 bis 20.10.2020 wird der Bereich der Straße „Am Casino“ vollgesperrt. Für die Anlieger der Schützenstraße, Parkstraße sowie Nutzer des Parkdecks ist die Anfahrt über die „Marienberger Straße“ notwendig.

Am 21.10.2020 wird der Bereich der „Marienberger Straße“ teilweise vollgesperrt.

Die Anfahrt für die Anlieger der Schützenstraße, Parkstraße sowie die Nutzer des Parkdecks (unten), erfolgt über die Straße „Am Casino“. Nutzer des Parkdecks (oben) können weiterhin über die „Marienberger Straße“ / „Kloster-Marienberg-Straße“ anfahren.

Der Anliegerverkehr ist zugelassen bis zur Baustelle.

Alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die von der Vollsperrung betroffen sind, werden um

Verständnis gebeten.

Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung Boppard, Ordnungsamt, Herr Neyer, Telefon: 06742 / 103-34.

Stadt Boppard